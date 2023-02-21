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ما انعكاسات بيان مجلس الأمن المناهض للاستيطان الإسرائيلي على الوضع في فلسطين

ما انعكاسات بيان مجلس الأمن المناهض للاستيطان الإسرائيلي على الوضع في فلسطين

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا رسميا، أمس الاثنين، أعرب فيه عن "القلق العميق والاستياء" إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير/شباط، عن مزيد من البناء... 21.02.2023, سبوتنيك عربي

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ما انعكاسات بيان مجلس الأمن المناهض للاستيطان الإسرائيلي على الوضع في الأراضي الفلسطينية ما انعكاسات بيان مجلس الأمن المناهض للاستيطان الإسرائيلي على الوضع في الأراضي الفلسطينية

وقال مجلس الأمن، الذي يضم 15 عضوا، في بيان رئاسي تم الاتفاق عليه بالإجماع: "مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967.من جانبها انتقدت رئاسة الحكومة الإسرائيلية بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية في أول تحرك تسمح الولايات المتحدة للمجلس باتخاذه ضد إسرائيل منذ ستة أعوام.وأوضحت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أنه "ما كان ينبغي إصدار هذا البيان على الإطلاق، وما كان ينبغي للولايات المتحدة أن تنضم إليه أبدًا.وفي 14 فبراير، أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة انزعاجهم الشديد من إعلان الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات.وأوضح زكي أن البيان الذي صدر عن مجلس الأمن كان يجب أن يكون فيه تصويت إلا أنه تم الاكتفاء بالبيان الذي يؤكد أن الاستمرار في السياسية الإسرائيلية الغاشمة قد تؤدي إلى حرب، مبينًا أن الولايات المتحدة دائما ما تختتم بيانات الإدانة ضد إسرائيل بأنها مع أمن الأخيرة وتقوم بترحيل الأزمات لا حلها.كما شدد على ضرورة مواصلة الجهود الفلسطينية من أجل محاكمة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين في المحاكم الدولية، والاستمرار بالمقاومة الشعبية بالإضافة لترتيب البيت الفلسطيني.من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، د. عبد المجيد سويلم، إن "بيان مجلس الأمن لا يقدم أي جديد وهي محاولة التفافية من قبل الولايات المتحدة التي مارست ضغوطا كثيرة على القيادة الفلسطينية وعلى البلدان العربية أيضا من أجل عدم صدور قرار عن مجلس الأمن، لأن التصويت باستخدام حق الفيتو سيحرج الولايات المتحدة سياسيا، معربًا عن اعتقاده أن البيان يعكس ضعف الحالة العربية والرضوخ العربي للضغوط الأمريكية.وقال خبير الشئون الإقليمية، هاني الجمل، إن "ما قام به مجلس الأمن خطوة جيد جدا، خاصة أنها تأتي بعد ستة أعوام من طرح هذا الأمر لدى المجلس، مضيفًا هذه الخطوة وإن كانت غير ملزمة إلا أنها تعبر عن نجاح الدبلوماسية العربية للتنديد بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، الذي يهدد حل الدولتين.وأوضح الجمل أن قرارات الأمم المتحدة لا تنفذ بالشكل الأمثل منذ عام 1967، وأن هذا الأمر يعتبر عائقا أمام التوصل إلى إتمام اتفاق سلام شامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يجب البناء على هذا البيان من خلال المنظمات الدولية الفاعلة في القضية الفلسطينية ودعم المقدسيين لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.للمزيد تابعوا برنامج مساحة حرة.إعداد وتقديم: دعاء ثابت.

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