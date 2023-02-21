https://sputnikarabic.ae/20230221/محكمة-إسرائيلية-تحكم-على-القيادي-في-الجهاد-الإسلامي-بسام-السعدي-بالسجن-22-شهرا-1073853121.html
محكمة إسرائيلية تحكم على القيادي في "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي بالسجن 22 شهرا
محكمة إسرائيلية تحكم على القيادي في "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي بالسجن 22 شهرا
أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بسجن القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، بسام السعدي، مدة اثنين وعشرين شهرا. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T20:54+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان وصل وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء: "صدر قرار الحكم بحق المدعو بسام السعدي، الذي أدين، بناء على إقراره في إطار تسوية ادعاء، بارتكاب مخالفة جوهرها القيام بنشاط لصالح اتحاد محظور، وكذلك ارتكاب مخالفات التحريض وانتحال شخصية آخر".وأضاف البيان "تم التوصل إلى تسوية الادعاء في أعقاب إجراء تجسير أمام قاضي المحكمة العسكرية".وتابع "حسب لائحة الاتهام، عمل السعدي مع غيره من الضالعين على ترسيخ أنشطة المنظمة في إطار الذراع الطلابي، من ضمنها استلام الأموال من أحد عناصر الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وشراء الأعلام واللفحات بالإضافة إلى أنه دعا إلى مواصلة النضال الفلسطيني العنيف".وتابع أدرعي:" قبلت المحكمة العسكرية بتسوية الادعاء التي عرضت عليه وحكمت على المتهم بالسجن الفعلي لمدة 22 شهرًا، مع وقف التنفيذ وتعهد مالي".يذكر أنه جرى اعتقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي، في الأول من أغسطس/ آب 2022 من منزله في مخيم جنين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/الكنيست-يقر-قانونا-بسحب-الجنسية-من-منفذي-العمليات-ضد-إسرائيل-1073570414.html
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معركة جنين, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الجهاد الإسلامي, العالم العربي
معركة جنين, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الجهاد الإسلامي, العالم العربي
محكمة إسرائيلية تحكم على القيادي في "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي بالسجن 22 شهرا
20:54 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 20:55 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بسجن القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، بسام السعدي، مدة اثنين وعشرين شهرا.
رام الله - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان وصل وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء: "صدر قرار الحكم بحق المدعو بسام السعدي، الذي أدين، بناء على إقراره في إطار تسوية ادعاء، بارتكاب مخالفة جوهرها القيام بنشاط لصالح اتحاد محظور، وكذلك ارتكاب مخالفات التحريض وانتحال شخصية آخر".
وأضاف البيان "تم التوصل إلى تسوية الادعاء في أعقاب إجراء تجسير أمام قاضي المحكمة العسكرية".
وتابع "حسب لائحة الاتهام، عمل السعدي مع غيره من الضالعين على ترسيخ أنشطة المنظمة في إطار الذراع الطلابي، من ضمنها استلام الأموال من أحد عناصر الجهاد الإسلامي في قطاع غزة
وشراء الأعلام واللفحات بالإضافة إلى أنه دعا إلى مواصلة النضال الفلسطيني العنيف".
وتابع أدرعي:" قبلت المحكمة العسكرية بتسوية الادعاء التي عرضت عليه وحكمت على المتهم بالسجن الفعلي لمدة 22 شهرًا، مع وقف التنفيذ وتعهد مالي".
يذكر أنه جرى اعتقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"
بسام السعدي، في الأول من أغسطس/ آب 2022 من منزله في مخيم جنين.