https://sputnikarabic.ae/20230221/محمد-بن-زايد-يزور-معرض-آيدكس-2023-ويتفقد-أجنحة-روسيا-والسعودية-صور-وفيديو-1073832227.html

محمد بن زايد يزور معرض "آيدكس 2023" ويتفقد أجنحة روسيا والسعودية... صور وفيديو

محمد بن زايد يزور معرض "آيدكس 2023" ويتفقد أجنحة روسيا والسعودية... صور وفيديو

زار الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" في دورته الـ16. 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T13:56+0000

2023-02-21T13:56+0000

2023-02-21T13:56+0000

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وتضمنت جولة ابن زايد في المعرض، أجنحة ومشاركات دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وروسيا، والصين، وفرنسا وصربيا، وأمريكا، وكوريا الجنوبية.وتعرف الرئيس الإماراتي من ممثلي الدول والشركات، على معروضات أجنحتهم، وأهم ابتكاراتهم من التصنيع الدفاعي والعسكري، وإنتاجاتهم من أنظمة تكنولوجية دفاعية متطورة، تجسد آخر ما توصلت إليه الشركات الوطنية والعالمية في هذا المجال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وقال بهذه المناسبة إن "الدورة الــ16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" توافق الذكرى الـ30 لانطلاق النسخة الأولى من " آيدكس" عام 1993".وتابع أنوالتقى رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، خلال جولته في معرض "آيدكس 2023" بعدد من رؤساء الوفود والضيوف، منهم الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع في الكويت، الشيخ طلال الخالد الصباح، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "داسو"، إيريك ترابيير، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتوميكس"، نيل بلو.وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة نحو 130 ألف زائر من 65 دولة حول العالم، وهي الفعاليات التي تنظمها مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية.ويشارك في المعرض صناع القرار والمتخصصين في مجالات الدفاع من عشرات الدول حول العالم، إذ يمثل المعرضان منصة عالمية وفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية في العالم.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993، ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.

https://sputnikarabic.ae/20230220/آيدكس-ونافدكس-2023-يشهدان-صفقات-بقيمة-45-مليار-درهم-في-يومهما-الأول-1073766569.html

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