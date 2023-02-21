محمد بن زايد يزور معرض "آيدكس 2023" ويتفقد أجنحة روسيا والسعودية... صور وفيديو
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
زار الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" في دورته الـ16.
وتضمنت جولة ابن زايد في المعرض، أجنحة ومشاركات دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وروسيا، والصين، وفرنسا وصربيا، وأمريكا، وكوريا الجنوبية.
وتعرف الرئيس الإماراتي من ممثلي الدول والشركات، على معروضات أجنحتهم، وأهم ابتكاراتهم من التصنيع الدفاعي والعسكري، وإنتاجاتهم من أنظمة تكنولوجية دفاعية متطورة، تجسد آخر ما توصلت إليه الشركات الوطنية والعالمية في هذا المجال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لجناحنا في #آيدكس_2023؛ حيث اطلع على ما تملكه الشركة من قدرات دفاعية متقدمة وتقنيات وأنظمة حديثة. pic.twitter.com/QZNcyi2oOC— SAMI (@SAMIDefense) February 21, 2023
وقال بهذه المناسبة إن "الدورة الــ16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" توافق الذكرى الـ30 لانطلاق النسخة الأولى من " آيدكس" عام 1993".
تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جناح #ايدج في معرض آيدكس، حيث كان باستقباله سعادة فيصل البناي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي. pic.twitter.com/nx2QfWvGkP— EDGE (@_edgegroup) February 21, 2023
وتابع أن
"استمرار تنظيم "معرض آيدكس " على مدى 3 عقود، يؤكد إمكانيات الإمارات العربية المتحدة، ونجاح نهجها القائم على بناء جسور التواصل والتعاون مع العالم في سبيل تعميم الاستفادة من التقدم التكنولوجي الدفاعي في تحقيق السلام والاستقرار ومستقبل أفضل للبشرية".
والتقى رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، خلال جولته في معرض "آيدكس 2023" بعدد من رؤساء الوفود والضيوف، منهم الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع في الكويت، الشيخ طلال الخالد الصباح، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "داسو"، إيريك ترابيير، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتوميكس"، نيل بلو.
الرئيس #الإماراتي الشيخ محمد بن زايد يلتقي وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد— بوينت المجلس (@Thepointkw) February 21, 2023
- على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي #آيدكس 2023 بأبوظبي pic.twitter.com/sY88NzEsUW
وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة نحو 130 ألف زائر من 65 دولة حول العالم، وهي الفعاليات التي تنظمها مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية.
ويشارك في المعرض صناع القرار والمتخصصين في مجالات الدفاع من عشرات الدول حول العالم، إذ يمثل المعرضان منصة عالمية وفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية في العالم.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993، ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.