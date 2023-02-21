عربي
https://sputnikarabic.ae/20230221/محمد-بن-زايد-يزور-معرض-آيدكس-2023-ويتفقد-أجنحة-روسيا-والسعودية-صور-وفيديو-1073832227.html
محمد بن زايد يزور معرض "آيدكس 2023" ويتفقد أجنحة روسيا والسعودية... صور وفيديو
محمد بن زايد يزور معرض "آيدكس 2023" ويتفقد أجنحة روسيا والسعودية... صور وفيديو
زار الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" في دورته الـ16. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T13:56+0000
2023-02-21T13:56+0000
آيدكس 2023
نافدكس 2023
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073832072_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7f26d23d17e5b74541c12be6f5e453ad.jpg
وتضمنت جولة ابن زايد في المعرض، أجنحة ومشاركات دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وروسيا، والصين، وفرنسا وصربيا، وأمريكا، وكوريا الجنوبية.وتعرف الرئيس الإماراتي من ممثلي الدول والشركات، على معروضات أجنحتهم، وأهم ابتكاراتهم من التصنيع الدفاعي والعسكري، وإنتاجاتهم من أنظمة تكنولوجية دفاعية متطورة، تجسد آخر ما توصلت إليه الشركات الوطنية والعالمية في هذا المجال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وقال بهذه المناسبة إن "الدورة الــ16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" توافق الذكرى الـ30 لانطلاق النسخة الأولى من " آيدكس" عام 1993".وتابع أنوالتقى رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، خلال جولته في معرض "آيدكس 2023" بعدد من رؤساء الوفود والضيوف، منهم الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع في الكويت، الشيخ طلال الخالد الصباح، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "داسو"، إيريك ترابيير، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتوميكس"، نيل بلو.وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة نحو 130 ألف زائر من 65 دولة حول العالم، وهي الفعاليات التي تنظمها مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية.ويشارك في المعرض صناع القرار والمتخصصين في مجالات الدفاع من عشرات الدول حول العالم، إذ يمثل المعرضان منصة عالمية وفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية في العالم.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993، ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230220/آيدكس-ونافدكس-2023-يشهدان-صفقات-بقيمة-45-مليار-درهم-في-يومهما-الأول-1073766569.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073832072_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_c211e0fa49703c2e422b5310a83d9ee1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار

محمد بن زايد يزور معرض "آيدكس 2023" ويتفقد أجنحة روسيا والسعودية... صور وفيديو

13:56 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
تابعنا عبرTelegram
زار الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" في دورته الـ16.
وتضمنت جولة ابن زايد في المعرض، أجنحة ومشاركات دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وروسيا، والصين، وفرنسا وصربيا، وأمريكا، وكوريا الجنوبية.
وتعرف الرئيس الإماراتي من ممثلي الدول والشركات، على معروضات أجنحتهم، وأهم ابتكاراتهم من التصنيع الدفاعي والعسكري، وإنتاجاتهم من أنظمة تكنولوجية دفاعية متطورة، تجسد آخر ما توصلت إليه الشركات الوطنية والعالمية في هذا المجال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وقال بهذه المناسبة إن "الدورة الــ16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" توافق الذكرى الـ30 لانطلاق النسخة الأولى من " آيدكس" عام 1993".
وتابع أن
"استمرار تنظيم "معرض آيدكس " على مدى 3 عقود، يؤكد إمكانيات الإمارات العربية المتحدة، ونجاح نهجها القائم على بناء جسور التواصل والتعاون مع العالم في سبيل تعميم الاستفادة من التقدم التكنولوجي الدفاعي في تحقيق السلام والاستقرار ومستقبل أفضل للبشرية".
والتقى رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، خلال جولته في معرض "آيدكس 2023" بعدد من رؤساء الوفود والضيوف، منهم الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع في الكويت، الشيخ طلال الخالد الصباح، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "داسو"، إيريك ترابيير، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتوميكس"، نيل بلو.
وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة نحو 130 ألف زائر من 65 دولة حول العالم، وهي الفعاليات التي تنظمها مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية.
ويشارك في المعرض صناع القرار والمتخصصين في مجالات الدفاع من عشرات الدول حول العالم، إذ يمثل المعرضان منصة عالمية وفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية في العالم.
وصول الدفعة الأولى من السفن البحرية المشاركة في معرض نافدكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
"آيدكس ونافدكس 2023" يشهدان صفقات بقيمة 4.5 مليار درهم في يومهما الأول
أمس, 12:41 GMT
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993، ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала