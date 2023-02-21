https://sputnikarabic.ae/20230221/مدير-التصنيع-العسكري-السوداني-لـسبوتنيك-نسعى-لخلق-شراكات-استراتيجية-مع-عدة-دول-1073847170.html

مدير "التصنيع العسكري" السوداني لـ"سبوتنيك": نسعى لخلق شراكات استراتيجية مع عدة دول

مدير "التصنيع العسكري" السوداني لـ"سبوتنيك": نسعى لخلق شراكات استراتيجية مع عدة دول

قال مدير شركة منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، مجاهد عثمان خالد، إن الشركة دأبت على المشاركة في آيدكس للصناعات الدفاعية في دولة الإمارات كل عامين. 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T17:10+0000

2023-02-21T17:10+0000

2023-02-21T17:10+0000

آيدكس 2023

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جاء هذا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء على هامش فعاليات اليوم الثاني لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" اللذان يقامان في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.وأضاف: "هذه هي المشاركة الخامسة لمنظومة التصنيع العسكري السودانية في المعرض، حيث نشارك بأكثر من 140 منتج تمثل أطياف مختلفة من الذخائر والأسلحة وتأهيل وصيانة الطائرات والمدفعية بعياراتها المختلفة والصواريخ والقذائف الموجهة، ونأمل أن نخرج من تلك النسخة بالعديد من الشراكات مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة في المعرض".وأضاف خالد: "يأتي حرصنا على المشاركة الدفاعية لعدة اعتبارات من بينها التعريف بإمكانياتنا وقدراتنا التصنيعية وخلق شراكات استراتيجية مع نظرائنا في العالم، علاوة على الوقوف على أحدث التقنيات في مجال التصنيع العسكري في العالم".وتابع المدير التنفيذي لشركة الصناعات الدفاعية، أن الشركة هي نفسها هيئة التصنيع الحربي في السودان وتضم مجموعة كبيرة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية، كل مجموعة منها متخصصة في مجال معين وجميعها تحت إدارة شركة الصناعات الدفاعية "إم.أي.سي".وأشار عثمان إلى أن: "التحديات العالمية أثرت على كل الصناعات في العالم بما فيها الصناعات العسكرية، وقد تأثرت الصناعات الدفاعية السودانية إلى حد ما بالأوضاع السياسية، لكن تلك التحديات تزيد شبابنا عزيمة وإصرار على البحث والابتكار والإبداع وإيجاد الحلول والتقنيات الحديثة".وأضاف: "حتى الآن صناعاتنا تسير بشكل ممتاز جدا وقادرين على الوفاء بالتزاماتنا الداخلية تجاه القوات النظامية من قوات مسلحة وشرطة، بجانب الالتزام والوفاء بالتعهدات الخارجية واتفاقات التصدير".وفيما يتعلق بنسبة مشاركة السودان في المعدات الدفاعية التي يقوم بتصنيعها، أكد رئيس شركة الصناعات الدفاعية، أن تلك النسبة تتفاوت بين الأسلحة، وهناك أسلحة تم توطينها بشكل مئة بالمئة، والبعض الآخر تتراوح النسب بين الخمسين والسبعين أو الثمانين بالمئة، لكن معظم المنتجات جرى توطينها بنسبة مئة بالمئة.وأشار إلى أن هذه المنتجات تتمثل في كافة الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والمدفعيات بذخائر مختلفة وعربات الجنود المدرعة والصواريخ والقواذف.وأوضح أن السودان لديه شيء مهم جدا، وهو مصنع متكامل من المواد المتفجرة والتعبئة وهو ما يوفر له ما يحتاجه من الذخائر والأسلحة.وبين عثمان أن تسليح السودان غالبيته "شرقي"، ونتعامل مع العالم بشكل كبير ومنفتحين على الجميع لجلب التقنيات العالمية المتطورة في المجال الدفاعي مع الإبقاء على منظومة التسليح السودانية الحالية.ويستضيف مركز أبو ظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.

https://sputnikarabic.ae/20230221/معرض-الدفاع-الدولي-آيدكس-2023-في-أبو-ظبي-1073803695.html

https://sputnikarabic.ae/20230220/طائرات-حربية-إماراتية-تنفذ-استعراضا-جويا-في-سماء-آيدكس-ونافدكس-2023-1073781774.html

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