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https://sputnikarabic.ae/20230221/مذيعة-تدخل-في-نوبة-ضحك-بعد-عرض-فيديو-لزلات-لسان-بايدن-1073801584.html
مذيعة تدخل في نوبة ضحك بعد عرض فيديو لزلات لسان بايدن
مذيعة تدخل في نوبة ضحك بعد عرض فيديو لزلات لسان بايدن
دخلت مذيعة في قناة "Sky News Australia"، بنوبة من الضحك بعد مشاهدة مقطع فيديو لأشهر زلات لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T06:53+0000
2023-02-21T06:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وانهالت الدموع من عيني المذيعة ريتا باناهي من شدة الضحك بعد مشاهدتها لمقطع الفيديو، حيث كان البرنامج الذي تقدمه يناقش نتائج الفحص الطبي الأخير للرئيس الأمريكي، والذي أفاد بأن بايدن قادر على أداء مهام الرئيس بشكل فعال، فهو يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من مرض التصلب أو مرض باركنسون.وقالت: "أنا حقا آسفة، لم يكن هناك شخص أفضل لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وعلاوة على ذلك "العالم الحر".هذا وكان الفحص الطبي للأعصاب الذي خضع له الرئيس الأمريكي قد أظهر أنه لا يوجد علامات على التدهور المعرفي.
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

مذيعة تدخل في نوبة ضحك بعد عرض فيديو لزلات لسان بايدن

06:53 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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دخلت مذيعة في قناة "Sky News Australia"، بنوبة من الضحك بعد مشاهدة مقطع فيديو لأشهر زلات لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وانهالت الدموع من عيني المذيعة ريتا باناهي من شدة الضحك بعد مشاهدتها لمقطع الفيديو، حيث كان البرنامج الذي تقدمه يناقش نتائج الفحص الطبي الأخير للرئيس الأمريكي، والذي أفاد بأن بايدن قادر على أداء مهام الرئيس بشكل فعال، فهو يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من مرض التصلب أو مرض باركنسون.
وقالت: "أنا حقا آسفة، لم يكن هناك شخص أفضل لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وعلاوة على ذلك "العالم الحر".
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هذا وكان الفحص الطبي للأعصاب الذي خضع له الرئيس الأمريكي قد أظهر أنه لا يوجد علامات على التدهور المعرفي.
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