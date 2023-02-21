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https://sputnikarabic.ae/20230221/مساعدات-إنسانية-من-جمهورية-الشيشان-لإغاثة-المتضررين-في-طرطوس-1073845083.html
مساعدات إنسانية من جمهورية الشيشان لإغاثة المتضررين في طرطوس
مساعدات إنسانية من جمهورية الشيشان لإغاثة المتضررين في طرطوس
هبطت في قاعدة "حميميم" طائرة روسية تحمل مساعدات إنسانية لمساعدة المتضررين بسوريا في مواجهة آثار الزلزال. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T16:07+0000
2023-02-21T16:07+0000
أخبار سوريا اليوم
زلزال
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وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية أن طائرة جديدة تحمل شحنة إنسانية من جمهورية الشيشان الروسية وصلت إلى قاعدة "حميميم" الجوية، تمهيدا لتوزيعها على المتضررين من الزلزال في سوريا.ووصلت الشحنة الإغاثية التي تتضمن مراتب نوم ووسائد وبطانيات إلى الجمهورية العربية السورية على متن طائرة "إيل 76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.وقال مساعد المفتي الأعلى لجمهورية الشيشان، عثمان أوسمييف، إن الشحنة سيتم تسليمها إلى سكان المناطق المحتاجة في مدينة طرطوس.ويبلغ الوزن الإجمالي للشحنة ما يزيد عن 17 طناً من المساعدات اللوجستية الضرورية للسكان المتضررين.
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أخبار سوريا اليوم, زلزال
أخبار سوريا اليوم, زلزال

مساعدات إنسانية من جمهورية الشيشان لإغاثة المتضررين في طرطوس

16:07 GMT 21.02.2023
© Sputnik . Munzer Saidبتوجيه من بوتين.. فتح مستودعات الأغذية في "حميميم " لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا
بتوجيه من بوتين.. فتح مستودعات الأغذية في حميميم لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Munzer Said
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هبطت في قاعدة "حميميم" طائرة روسية تحمل مساعدات إنسانية لمساعدة المتضررين بسوريا في مواجهة آثار الزلزال.
وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية أن طائرة جديدة تحمل شحنة إنسانية من جمهورية الشيشان الروسية وصلت إلى قاعدة "حميميم" الجوية، تمهيدا لتوزيعها على المتضررين من الزلزال في سوريا.
ووصلت الشحنة الإغاثية التي تتضمن مراتب نوم ووسائد وبطانيات إلى الجمهورية العربية السورية على متن طائرة "إيل 76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.
وقال مساعد المفتي الأعلى لجمهورية الشيشان، عثمان أوسمييف، إن الشحنة سيتم تسليمها إلى سكان المناطق المحتاجة في مدينة طرطوس.
ويبلغ الوزن الإجمالي للشحنة ما يزيد عن 17 طناً من المساعدات اللوجستية الضرورية للسكان المتضررين.
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