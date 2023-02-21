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https://sputnikarabic.ae/20230221/ملك-السويد-يتعرض-لموقف-محرج-بعدما-تعطلت-سيارته-والشرطة-تتدخل-فيديو-1073802355.html
ملك السويد يتعرض لموقف محرج بعدما تعطلت سيارته والشرطة تتدخل... فيديو
ملك السويد يتعرض لموقف محرج بعدما تعطلت سيارته والشرطة تتدخل... فيديو
تعرض ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، لموقف محرج بعدما تعطلت سيارته عندما كان برفقة زوجته خلال قيامهما برحلة عبر البلاد بمناسبة مرور 50 عاما على حكمه للبلاد. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
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وقع الحادث في مدينة يونشوبينغ جنوبي السويد، حيث لم يكن لدى الملك مرافقة أمنية أو أي موكب رسمي، ولم يتقدم أحد من الحضور بالمساعدة باستثناء الشرطة.وحضرت دورية شرطة لتقوم بشحن بطارية السيارة التي تسببت بالمشكلة، وبذلك عادت السيارة للعمل.هذا وتعد السيارة من طراز "كاديلاك" الأمريكية، وتحديداً "كاديلاك فليتوود 75 ليموزين"، من أفخم سيارات سلسلة "كاديلاك فليتوود عام 1975".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

ملك السويد يتعرض لموقف محرج بعدما تعطلت سيارته والشرطة تتدخل... فيديو

07:17 GMT 21.02.2023
© AP Photo / Pierre-Emmanuel Deletreeملك السويد كارل السادس عشر غوستاف
ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Pierre-Emmanuel Deletree
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تعرض ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، لموقف محرج بعدما تعطلت سيارته عندما كان برفقة زوجته خلال قيامهما برحلة عبر البلاد بمناسبة مرور 50 عاما على حكمه للبلاد.
وقع الحادث في مدينة يونشوبينغ جنوبي السويد، حيث لم يكن لدى الملك مرافقة أمنية أو أي موكب رسمي، ولم يتقدم أحد من الحضور بالمساعدة باستثناء الشرطة.
وحضرت دورية شرطة لتقوم بشحن بطارية السيارة التي تسببت بالمشكلة، وبذلك عادت السيارة للعمل.
هذا وتعد السيارة من طراز "كاديلاك" الأمريكية، وتحديداً "كاديلاك فليتوود 75 ليموزين"، من أفخم سيارات سلسلة "كاديلاك فليتوود عام 1975".
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