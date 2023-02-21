https://sputnikarabic.ae/20230221/موسكو-وبكين-تؤيدان-بناء-نظام-عالمي-أكثر-عادلا-1073840509.html
موسكو وبكين تؤيدان بناء نظام عالمي أكثر عدلا
موسكو وبكين تؤيدان بناء نظام عالمي أكثر عدلا
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن روسيا والصين، تؤيدان بناء نظام عالمي أكثر عدلا، وترحبان بالعدد المتزايد من الدول التي تختار طريق التنمية... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T15:30+0000
2023-02-21T15:30+0000
2023-02-21T15:36+0000
روسيا
النظام العالمي
الصين
سيادة
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موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف في اجتماع في موسكو مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء،: "بلداننا تؤيد بناء نظام عالمي أكثر عدلا، وترحب بزيادة عدد الدول التي تختار طريق التنمية الحرة السيادية على أساس هويتها وتقاليدها".كما أكد باتروشيف، أن روسيا تدعم الصين في شؤون تايوان وشينجيانغ والتبت وهونغ كونغ.وتابع "الأحداث الدامية التي أطلقها الغرب في أوكرانيا هي مجرد مثال واحد. كل هذا يتم ضد روسيا والصين، وكذلك على حساب الدول النامية. في سياق الحملة التي أطلقها الغرب الجماعي لزيادة احتواء روسيا والصين، فإن تعميق التنسيق والتفاعل الروسي الصيني على الساحة الدولية له أهمية خاصة".
https://sputnikarabic.ae/20230202/روسيا-والصين-ترفضان-محاولات-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-للدول-الأخرى-1073048596.html
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روسيا, النظام العالمي, الصين, سيادة
روسيا, النظام العالمي, الصين, سيادة
موسكو وبكين تؤيدان بناء نظام عالمي أكثر عدلا
15:30 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 15:36 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن روسيا والصين، تؤيدان بناء نظام عالمي أكثر عدلا، وترحبان بالعدد المتزايد من الدول التي تختار طريق التنمية السيادية على أساس هويتها وتقاليدها .
موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف في اجتماع في موسكو مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء،: "بلداننا تؤيد بناء نظام عالمي أكثر عدلا، وترحب بزيادة عدد الدول التي تختار طريق التنمية الحرة السيادية على أساس هويتها وتقاليدها".
كما أكد باتروشيف، أن روسيا تدعم الصين في شؤون تايوان وشينجيانغ والتبت وهونغ كونغ.
"في سياق الحملة التي أطلقها الغرب الجماعي لمضاعفة احتواء روسيا والصين، فإن زيادة تعميق التنسيق والتعاون الروسي الصيني في الساحة الدولية له أهمية خاصة. وفي هذا السياق، أود أن أؤكد من جديد دعمنا الثابت لـ بكين حول قضايا تايوان وشينجيانغ والتبت وهونغ كونغ التي يستخدمها الغرب لتشويه سمعة الصين".
نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن الروسي
وتابع "الأحداث الدامية التي أطلقها الغرب في أوكرانيا هي مجرد مثال واحد. كل هذا يتم ضد روسيا والصين، وكذلك على حساب الدول النامية. في سياق الحملة التي أطلقها الغرب الجماعي لزيادة احتواء روسيا والصين، فإن تعميق التنسيق والتفاعل الروسي الصيني على الساحة الدولية له أهمية خاصة".