https://sputnikarabic.ae/20230221/نيبينزيا-روسيا-تعلم-من-نفذ-تفجيرات-التيار-الشمالي-وكيف-نفذت--1073853571.html

نيبينزيا: روسيا تعلم من نفذ تفجيرات "التيار الشمالي" وكيف نفذت

نيبينزيا: روسيا تعلم من نفذ تفجيرات "التيار الشمالي" وكيف نفذت

قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تعلم من نفذ تفجيرات "التيار الشمالي" وكيف تم نفذيها. 21.02.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن، لمناقشة طلب روسيا بإنشاء لجنة للتحقيق في تخريب خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وأضاف المندوب الروسي أنه يجب على الدول التي شاركت في هذا العمل التخريبي تعويض روسيا عن الخسائر التي تكبدتها.وأوضح أن التحقيق الذي تجريه الدنمارك والسويد وألمانيا حول تخريب خطي "التيار الشمالي" يهدف للتغطية على تورط واشنطن في الحادث.وأشار نيبينزيا إلى التحقيق الإستقصائي الذي أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، قائلا: "أثبت هيرش أن غطاسين أمريكيين زرعوا متفجرات على الأنابيب وتم تفجيرها عن بعد".وتابع "سمعة هيرش لا تسمح بالشك في أنه يخبرنا بالحقيقة حول تفجيرات التيار الشمالي".وواصل "لا نثق في البلدان التي تجري التحقيق، ولكننا نثق بالأمين العام ومجلس الأمن الدولي لذلك نطالب بأن تشرفوا على تحقيق دولي عاجل في الهجوم الإرهابي على خطي أنابيب الغاز التيار الشمالي".وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".ونشر هيرش في 8 شباط / فبراير، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات في أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد 3 أشهر.وقال هيرش إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي. وفقًا له، كان البيت الأبيض يخشى أن يؤثر ذلك على قرار ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا.ووقعت هجمات في 26 أيلول/سبتمبر 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.

https://sputnikarabic.ae/20230208/صحفي-أمريكي-بايدن-قرر-تخريب-التيار-الشمالي-بعد-أكثر-من-9-أشهر-من-المناقشات-السرية-1073267088.html

https://sputnikarabic.ae/20230216/رسالة-تكشف-ضلوع-أمريكا-بتفجيرات-أنابيب-غاز-التيار-الشمالي-1073630721.html

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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, التيار الشمالي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار