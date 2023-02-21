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https://sputnikarabic.ae/20230221/واردات-النفط-الروسية-إلى-الصين-تسجل-رقما-قياسيا-جديدا-1073802712.html
واردات النفط الروسية إلى الصين تسجل رقما قياسيا جديدا
واردات النفط الروسية إلى الصين تسجل رقما قياسيا جديدا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن معدلات تصدير النفط والمشتقات الأخرى من روسيا إلى الصين، خلال الشهر الماضي، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T07:29+0000
2023-02-21T07:29+0000
اقتصاد
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وذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن بيانات شركة "Kpler" التحليلية أنه اعتبارًا من 20 فبراير/شباط الجاري، ارتفع تدفق النفط والمشتقات الأخرى من روسيا إلى الصين إلى نحو 1.52 مليون برميل يوميًا، وهو أقل قليلاً من الرقم القياسي المسجل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات".وفقًا للوكالة، في شهر أبريل من العام 2020، سجل الرقم نحو 1.6 مليون برميل يوميًا، وقبل عام وتحديدا في يناير/ كانون الثاني 2022، كانت الواردات بنحو 0.9 مليون برميل يوميًا.وأفادت وكالات غربية بأن الصين بدأت شراء صنف نادر من النفط الروسي، مشيرة إلى وجود 3 شحنات في الوقت الحالي.وكشفت المصادر التي نقلت عنها وكالة "بلومبرغ" أن الصين تستورد مجموعة متنوعة من النفط الخام الروسي، بما في ذلك صنف من فئة "Arco" الأقل شهرة، والذي وصفته بالنادر، مشيرة إلى "تضاعف عمليات الشراء".
https://sputnikarabic.ae/20230218/الصين-مهتمة-بزيادة-عدد-رحلات-الطيران-إلى-روسيا-1073673487.html
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اقتصاد
اقتصاد

واردات النفط الروسية إلى الصين تسجل رقما قياسيا جديدا

07:29 GMT 21.02.2023
© Sputnik . Виталий Тимкивمنشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن معدلات تصدير النفط والمشتقات الأخرى من روسيا إلى الصين، خلال الشهر الماضي، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر أبريل/ نيسان 2020، متجاوزة 1.5 مليون برميل يوميا.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن بيانات شركة "Kpler" التحليلية أنه اعتبارًا من 20 فبراير/شباط الجاري، ارتفع تدفق النفط والمشتقات الأخرى من روسيا إلى الصين إلى نحو 1.52 مليون برميل يوميًا، وهو أقل قليلاً من الرقم القياسي المسجل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات".
وفقًا للوكالة، في شهر أبريل من العام 2020، سجل الرقم نحو 1.6 مليون برميل يوميًا، وقبل عام وتحديدا في يناير/ كانون الثاني 2022، كانت الواردات بنحو 0.9 مليون برميل يوميًا.
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
الصين مهتمة بزيادة عدد رحلات الطيران إلى روسيا
18 فبراير, 01:08 GMT
وأفادت وكالات غربية بأن الصين بدأت شراء صنف نادر من النفط الروسي، مشيرة إلى وجود 3 شحنات في الوقت الحالي.
وكشفت المصادر التي نقلت عنها وكالة "بلومبرغ" أن الصين تستورد مجموعة متنوعة من النفط الخام الروسي، بما في ذلك صنف من فئة "Arco" الأقل شهرة، والذي وصفته بالنادر، مشيرة إلى "تضاعف عمليات الشراء".
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