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https://sputnikarabic.ae/20230221/وزارة-الصحة-إصابة-ما-يقارب-300-شخص-بزلزالي-محافظة-هاتاي-التركية-1073799174.html
وزارة الصحة: إصابة ما يقارب 300 شخص بزلزالي محافظة هاتاي التركية
وزارة الصحة: إصابة ما يقارب 300 شخص بزلزالي محافظة هاتاي التركية
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كودجا، أن حوالي 300 شخص أصيبوا بجروح بسبب زلزالين في محافظة هاتاي التركية، مشيرًا إلى أن 18 شخصًا منهم حالتهم حرجة. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T02:41+0000
2023-02-21T02:41+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
مقتل أشخاص
هاتاي
أخبار سوريا اليوم
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كان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن ماس أمس الاثنين، "وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين عقب الزلزالين".وتعرضت ولاية هاتاي التركية لزلزالين بقوة 6.4 ريختر و5.8 ريختر، أمس الاثنين.وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في مقتل عشرات الآلاف وتعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/زلزال-جديد-قوي-نسبيا-يضرب-تركيا-وسوريا-1073784084.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, مقتل أشخاص, هاتاي, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, زلزال, مقتل أشخاص, هاتاي, أخبار سوريا اليوم

وزارة الصحة: إصابة ما يقارب 300 شخص بزلزالي محافظة هاتاي التركية

02:41 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / Rami al Sayed عناصر من الدفاع المدني السوري المعروف باسم الخوذ البيضاء ، يعملون على ركام مبنى منهار أواخر 7 شباط 2023 ، في بلدة جندريس، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ إثر زلزال مميت.
عناصر من الدفاع المدني السوري المعروف باسم الخوذ البيضاء ، يعملون على ركام مبنى منهار أواخر 7 شباط 2023 ، في بلدة جندريس، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ إثر زلزال مميت. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / Rami al Sayed
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أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كودجا، أن حوالي 300 شخص أصيبوا بجروح بسبب زلزالين في محافظة هاتاي التركية، مشيرًا إلى أن 18 شخصًا منهم حالتهم حرجة.
وكتب الوزير في تغريدة، "نتيجة زلزالين في هاتاي، لدينا 294 مصابًا، 18 منهم حالتهم حرجة للأسف".
كان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن ماس أمس الاثنين، "وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين عقب الزلزالين".
وتعرضت ولاية هاتاي التركية لزلزالين بقوة 6.4 ريختر و5.8 ريختر، أمس الاثنين.
المواطنون يغادرون منازلهم في حالة من الذعر في مدينة ديار بكر التركية عقب الشعور بالزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
زلزال جديد "قوي نسبيا" يضرب تركيا وسوريا
أمس, 17:21 GMT
وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في مقتل عشرات الآلاف وتعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
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