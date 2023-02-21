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وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى العراق في زيارة تستغرق يومين

وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى العراق في زيارة تستغرق يومين

يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بغداد، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين لمناقشة العلاقات الإيرانية العراقية وتعزيز أوجه التعاون... 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T14:42+0000

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بغداد- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان سيزور بغداد في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها بالرئاسات الثلاث وبمستشار الأمن القومي العراقي، وبنظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".وأكد الصحاف أن الزيارة ستتناول "بحث العلاقات الثنائية في جميع الأصعدة وسبل الأخذ بالحوار لتعزيز أوجه التعاون المشترك، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها وينعكس إيجاباً على الشعبين الجارين".وزار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مطلع الشهر الجاري، بغداد، حيث استعرض ملف استئناف المفاوضات السعودية – الإيرانية برعاية الحكومة العراقية.واستضاف العراق على مدى العامين الماضيين، جولات حوار عدة بين إيران والسعودية، في مسعى لاستئناف العلاقات بين البلدين.وكانت السعودية قد قطعت علاقاتها بإيران في كانون الثاني/يناير عام 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من جانب محتجين على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي المعارض، نمر النمر.

https://sputnikarabic.ae/20230213/فؤاد-حسين-نحن-على-اتصال-مع-أمريكا-وإيران-لخفض-التوتر-الذي-یصب-لصالح-العراق-1073468206.html

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