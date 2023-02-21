https://sputnikarabic.ae/20230221/وزير-الخارجية-الصيني-يقول-إن-بلاده-قلقة-للغاية-من-تأجيج-النزاع-في-أوكرانيا-1073799649.html
وزير الخارجية الصيني يقول إن بلاده قلقة للغاية من تأجيج الأزمة في أوكرانيا
وزير الخارجية الصيني يقول إن بلاده قلقة للغاية من تأجيج الأزمة في أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "قلقة للغاية" من النزاع الدائر في أوكرانيا والذي "يتفاقم بل يخرج عن السيطرة"، مشيرا إلى أن بكين... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T05:05+0000
2023-02-21T05:05+0000
2023-02-21T05:29+0000
الصين
وزير الخارجية الصيني
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال الوزير الصيني خلال مؤتمر في بكين: "سنواصل تعزيز حوار السلام.. وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحوار والتشاور، ومعالجة مخاوف كل الأطراف، والسعي لتحقيق الأمن المشترك".وقال الوزير إن الضغط على بكين من أجل احتوائها "يتزايد باستمرار ويزداد سوءا كل يوم، مما يشكل تهديدا خطيرا لسيادة الصين وأمنها".وتابع: "تنمية الصين لا تنفصل عن بيئة دولية آمنة. وبالمثل، من دون أمن الصين، لن يكون هناك أمن عالمي".وقال الوزير إن "الصين تعارض بشدة جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة، وعقلية الحرب الباردة والمواجهة بين الكتل، والتدخل في الشؤون الداخلية للصين من قبل القوى الأجنبية".وقال الوزير إن بكين تدافع بحزم عن سيادة الدولة وأمنها ومصلحة التنمية والحياد الدولي والعدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230221/ترامب-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لكييف-تطيل-أمد-النزاع-في-أوكرانيا-1073799313.html
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الصين, وزير الخارجية الصيني, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, أخبار أوكرانيا, روسيا
الصين, وزير الخارجية الصيني, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, أخبار أوكرانيا, روسيا
وزير الخارجية الصيني يقول إن بلاده قلقة للغاية من تأجيج الأزمة في أوكرانيا
05:05 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 05:29 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "قلقة للغاية" من النزاع الدائر في أوكرانيا والذي "يتفاقم بل يخرج عن السيطرة"، مشيرا إلى أن بكين ستعمل على "تعزيز حوار السلام".
وقال الوزير الصيني خلال مؤتمر في بكين: "سنواصل تعزيز حوار السلام.. وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحوار والتشاور
، ومعالجة مخاوف كل الأطراف، والسعي لتحقيق الأمن المشترك".
وأضاف الوزير أن بكين تطالب جميع الدول المعنية بالتوقف الفوري عن صب الزيت على النار، والتوقف عن إلقاء اللوم والمسؤولية على الصين، والتوقف عن إثارة ضجة تصريحات والقول "أوكرانيا اليوم وتايوان غدا".
وقال الوزير إن الضغط على بكين من أجل احتوائها "يتزايد باستمرار ويزداد سوءا كل يوم
، مما يشكل تهديدا خطيرا لسيادة الصين وأمنها".
وتابع: "تنمية الصين لا تنفصل عن بيئة دولية آمنة. وبالمثل، من دون أمن الصين، لن يكون هناك أمن عالمي".
وقال الوزير إن "الصين تعارض بشدة جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة، وعقلية الحرب الباردة والمواجهة بين الكتل، والتدخل في الشؤون الداخلية للصين من قبل القوى الأجنبية".
وقال الوزير إن بكين تدافع بحزم عن سيادة الدولة وأمنها ومصلحة التنمية والحياد الدولي والعدالة.