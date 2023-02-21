https://sputnikarabic.ae/20230221/ولي-العهد-السعودي-يعلن-تأسيس-المكتب-الاستراتيجي-لتطوير-منطقة-الحدود-الشمالية-1073822261.html

ولي العهد السعودي يعلن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

ولي العهد السعودي يعلن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، بهدف تحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة لسكان محافظات... 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T11:19+0000

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ولي العهد محمد بن سلمان

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وبحسب قناة "العربية"، سيتولى المكتب الاستراتيجي مسؤولية إطلاق المبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال بالمنطقة.ويأتي الإعلان عن تأسيس المكتب، أمس الاثنين، بهدف تحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يعزز من أهداف التنمية المستدامة.كما سيتولى المكتب الاستراتيجي مهمة التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم التنمية في مدن ومحافظات الحدود الشمالية وتنظيم آليات تطويرها.ومن ضمن المهام الموكلة للمكتب قياس أداء الجهات الحكومية، وذلك من خلال إعادة توظيف الإمكانات والموارد الطبيعية، بما يعزز الجانب الاقتصادي والاجتماعي فيها، وليكون نواة لتأسيس هيئة تطوير في المنطقة.وسيسهم المكتب في إيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، ويعمل على معالجة أي صعوبات أو عقبات تحول دون تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تزخر بها المحافظات في المشاريع الزراعية، والسياحية، والتراثية، والترفيهية.ويسكن المنطقة الشمالية التي تبلغ مساحتها نحو 133 كلم مربع، 400 ألف نسمة، وتسهم بنحو 27 مليار ريال (7.17 مليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.وتضم المنطقة التي تتميز بطابع صحراوي، 15 ألف كم من المحميات الطبيعية، ومواقع أثرية تعود إلى عصور ما قبل الإسلام.وبالإضافة إلى كونها موقع حدودي استراتيجي وإحدى بوابات المملكة الشمالية، تضم مخزونا ضخما من الفوسفات يصل إلى 7% من مخزون الفوسفات العالمي، وتحتوي على أكبر احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي.وسبق أن أعلن ولي العهد السعودي عن تأسيس عدد من المكاتب الاستراتيجية وهيئات التطوير في عدة مناطق، تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة، عبر تحويل مناطق المملكة إلى عناصر جذب رئيسة للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، بحسب "العربية".

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