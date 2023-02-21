https://sputnikarabic.ae/20230221/-صفقات-آيدكس-ونافدكس-2023-تصل-إلى-1264-مليار-درهم-إماراتي-خلال-أول-يومين-1073848121.html

صفقات "آيدكس ونافدكس 2023" تصل إلى 12.64 مليار درهم إماراتي خلال أول يومين

صفقات "آيدكس ونافدكس 2023" تصل إلى 12.64 مليار درهم إماراتي خلال أول يومين

شهد اليوم الثاني من معرضي "آيدكس" و"نافدكس 2023" توقيع 12 صفقة بقيمة إجمالية 8.14 مليار درهم لصالح وزارة الدفاع الإماراتية مع شركات محلية ودولية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T17:58+0000

2023-02-21T17:58+0000

2023-02-21T18:01+0000

نافدكس 2023

آيدكس 2023

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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة الصفقات المبرمة في اليومين الأولين لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قد ارتفعت إلى 12.64 مليار درهم بواقع 23 صفقة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور ماجد أحمد الجابري، وزايد سعيد المريخي، المتحدثان الرسميان لمجلس التوازن، الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي، وسعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك.وقال زايد المريخي، إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثاني لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" بلغت 8 صفقات بقيمة 7.6 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة هالكون التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء نظام ديزرت ستينغ P5 بقيمة 4.7 مليار درهم، والتعاقد مع شركة أداسي التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء نظام "شادو" بقيمة 1.33 مليار درهم.كما تم التعاقد مع شركة هالكون التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء نظام "هانتر" بقيمة 1.1 مليار درهم، والتعاقد مع شركة ترست أنترناشيونال جروب لشراء الرشاش من نوع Minimi بقيمة 179 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة أبوظبي لبناء السفن التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء زوارق البحث والإنقاذ بقيمة 175 مليون درهم.ولم يقف التعاقد عند هذا الحد، بل تم التعاقد مع شركة انترناشونال جولدن قروب لشراء أنظمة اتصال بقيمة 40 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ترست أنترناشيونال جروب لشراء الرشاش من عيار 7.62 بقيمة 20 مليون درهم، والتعاقد مع شركة المراكب لصناعة القوارب لتطوير العينة الذهبية للزورق المسير متعدد المهام بقيمة 20 مليون درهم.ومن جانبه، قال ماجد الجابري، يأتي الإعلان عن صفقات معرضي آيدكس ونافدكس انطلاقاً من دور مجلس توازن في أعقاب تكليفه، باعتباره جهة حكومية تختص بإدارة مشتريات وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي؛ وذلك ضمن تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ومواصلة نجاحات وزارة الدفاع في هذا الدور.وأشار الجابري إلى أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثاني لمعرضي "أيدكس ونافدكس 2023" بلغت 4 صفقات بقيمة 543 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة THALES SIX الفرنسية لشراء نظام إدارة نيران المدفعية بقيمة 159 مليون درهم، والتعاقد مع شركة RHEINMETALL الألمانية لتقديم خدمات الدعم الفني لمشبهات الاشتباك بقيمة 57 مليون درهم.فيما تم التعاقد مع شركة HARRIS INTERNATONAL الأمريكية لشراء أنظمة الاتصال ووحدات الانتركوم بقيمة 11 مليون درهم، والتعاقد مع شركة THALES SIX لتطوير ودعم نظام الاتصال الآمن بقيمة 316 مليون درهم.

https://sputnikarabic.ae/20230221/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الثاني-لـ-آيدكس-ونافدكس-2023-في-أبوظبي-صور-1073843172.html

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