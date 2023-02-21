https://sputnikarabic.ae/20230221/5-دول-لديها-أعلى-دين-خارجي-في-2023-1073801135.html
5 دول لديها أعلى دين خارجي في 2023
5 دول لديها أعلى دين خارجي في 2023
تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم مديونية بحجم دين خارجي يتجاوز 20.2 تريليون دولار، وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T06:25+0000
2023-02-21T06:25+0000
2023-02-21T06:25+0000
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ويقدر حجم الدين الخارجي الأمريكي فقط بنحو 45 في المئة من إجمالي الدين الخارجي للدول الخمس الأعلى مديونية في العالم.
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انفوجرافيك, инфографика
5 دول لديها أعلى دين خارجي في 2023
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تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم مديونية بحجم دين خارجي يتجاوز 20.2 تريليون دولار، وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية.
ويقدر حجم الدين الخارجي الأمريكي فقط بنحو 45 في المئة من إجمالي الدين الخارجي للدول الخمس الأعلى مديونية في العالم.