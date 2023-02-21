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https://sputnikarabic.ae/20230221/5-دول-لديها-أعلى-دين-خارجي-في-2023-1073801135.html
5 دول لديها أعلى دين خارجي في 2023
5 دول لديها أعلى دين خارجي في 2023
تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم مديونية بحجم دين خارجي يتجاوز 20.2 تريليون دولار، وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T06:25+0000
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ويقدر حجم الدين الخارجي الأمريكي فقط بنحو 45 في المئة من إجمالي الدين الخارجي للدول الخمس الأعلى مديونية في العالم.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

5 دول لديها أعلى دين خارجي في 2023

06:25 GMT 21.02.2023
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تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم مديونية بحجم دين خارجي يتجاوز 20.2 تريليون دولار، وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية.
5 دول لديها أعلى دين خارجي في 2023 - سبوتنيك عربي
ويقدر حجم الدين الخارجي الأمريكي فقط بنحو 45 في المئة من إجمالي الدين الخارجي للدول الخمس الأعلى مديونية في العالم.
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