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https://sputnikarabic.ae/20230222/أمريكا-وكوريا-الجنوبية-تجريان-تدريبات-على-سيناريو-استخدام-الأسلحة-النووية-1073871134.html
أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات على سيناريو استخدام الأسلحة النووية
أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات على سيناريو استخدام الأسلحة النووية
قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن سيئول وواشنطن ستنظمان تدربيات مشتركة في مقر البنتاغون، اليوم الأربعاء، تحاكي سيناريو استخدام كوريا الشمالية لأسلحتها النووية. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T10:55+0000
2023-02-22T10:55+0000
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وذكرت وكالة "يونهاب" أن التدريبات القائمة على الحوار والمناقشة تأتي لضمان التزام الولايات المتحدة "بالردع الموسع" باستخدام النطاق الكامل لقدراتها العسكرية للدفاع عن كوريا الجنوبية.وأوضحت أن الجانبين سيجريان تدريبات المحاكاة لسيناريو استخدام كوريا الشمالية لأسلحتها النووية. كما سيناقش الطرفان أيضا إدارة الأزمات وإجراءات الاستجابة العسكرية، بالإضافة إلى سبل تعزيز الردع الأمريكي الموسع.يأتي ذلك بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، في ثاني اختبار لأسلحتها خلال 48 ساعة، والتي قالت بيونغ يانغ إنها تدريب لقاذفة صواريخ قادرة على شن "هجوم نووي تكتيكي" يمكنه القضاء على القواعد الجوية للعدو بالكامل.وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن التدريبات الصاروخية التي أجريت، تتضمن "قاذفات إطلاق صواريخ متعددة ضخمة للغاية، ووسائل هجوم نووي تكتيكي"، وأظهرت أن الجيش الكوري الشمالي يمكنه أن يردع ويتصدى للمناورات الأمريكية الكورية الجنوبية.وأجرت كوريا الجنوبية وأمريكا، يوم الأحد الماضي، تدريبات جوية مشتركة، ردا على صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا ‏الشمالية، في اليوم السابق.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فقد حلّقت طائرات "إف-35 إيه" الشبحية، وطائرات "إف-15 كي" مع مقاتلات "إف-16" الأمريكية، بمرافقة قاذفة "بي-1 بي"، خلال التدريبات.وكانت بيونغ يانغ قد اختبرت، السبت الماضي، إطلاق صاروخ "هواسونغ -15" باليستي عابر للقارات، وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768 كيلومترا، وقطع مسافة 989 كيلومتراـ في 66 دقيقة.
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, البنتاغون الأمريكي, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, البنتاغون الأمريكي, الأخبار

أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات على سيناريو استخدام الأسلحة النووية

10:55 GMT 22.02.2023
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
CC0 / pixabay.com /
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قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن سيئول وواشنطن ستنظمان تدربيات مشتركة في مقر البنتاغون، اليوم الأربعاء، تحاكي سيناريو استخدام كوريا الشمالية لأسلحتها النووية.
وذكرت وكالة "يونهاب" أن التدريبات القائمة على الحوار والمناقشة تأتي لضمان التزام الولايات المتحدة "بالردع الموسع" باستخدام النطاق الكامل لقدراتها العسكرية للدفاع عن كوريا الجنوبية.
وأوضحت أن الجانبين سيجريان تدريبات المحاكاة لسيناريو استخدام كوريا الشمالية لأسلحتها النووية.
كما سيناقش الطرفان أيضا إدارة الأزمات وإجراءات الاستجابة العسكرية، بالإضافة إلى سبل تعزيز الردع الأمريكي الموسع.
يأتي ذلك بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، في ثاني اختبار لأسلحتها خلال 48 ساعة، والتي قالت بيونغ يانغ إنها تدريب لقاذفة صواريخ قادرة على شن "هجوم نووي تكتيكي" يمكنه القضاء على القواعد الجوية للعدو بالكامل.
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وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن التدريبات الصاروخية التي أجريت، تتضمن "قاذفات إطلاق صواريخ متعددة ضخمة للغاية، ووسائل هجوم نووي تكتيكي"، وأظهرت أن الجيش الكوري الشمالي يمكنه أن يردع ويتصدى للمناورات الأمريكية الكورية الجنوبية.
وأجرت كوريا الجنوبية وأمريكا، يوم الأحد الماضي، تدريبات جوية مشتركة، ردا على صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا ‏الشمالية، في اليوم السابق.
ووفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فقد حلّقت طائرات "إف-35 إيه" الشبحية، وطائرات "إف-15 كي" مع مقاتلات "إف-16" الأمريكية، بمرافقة قاذفة "بي-1 بي"، خلال التدريبات.
وكانت بيونغ يانغ قد اختبرت، السبت الماضي، إطلاق صاروخ "هواسونغ -15" باليستي عابر للقارات، وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768 كيلومترا، وقطع مسافة 989 كيلومتراـ في 66 دقيقة.
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