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https://sputnikarabic.ae/20230222/أمير-قطر-يرسل-برقية-تهنئة-إلى-ملك-السعودية-1073863221.html
أمير قطر يرسل برقية تهنئة إلى ملك السعودية
أمير قطر يرسل برقية تهنئة إلى ملك السعودية
أرسل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس". 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T08:06+0000
2023-02-22T08:06+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء القطرية، أرسل الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقيات تهنئة إلى الملك سلمان.وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر العام الماضي أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.وبحسب الأمر الملكي "يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".واختيار هذا اليوم تحديدا يعود إلى الشهر الذي أعلن فيه الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون تأسيس الدولة السعودية الأولى، تحديدا في منتصف عام 1139هـ الذي يوافق شهر فبراير من عام 1727م، وهي الدولة التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، واتخذت من الدرعية عاصمة لها، وكانت تسمى هذه الدولة بـ"إمارة الدرعية".انتهت الدولة السعودية الأولى عام 1818 نتيجة للحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية عن طريق واليها في مصر، والتي كان آخرها حملة إبراهيم باشا التي تمكنت من هدم الدرعية وتدمير العديد من البلدان في مناطق الدولة السعودية الأولى في أنحاء الجزيرة العربية.وحكم هذه الدولة أربعة حكام وكان الحاكم عليها يلقب بـ"الإمام" وليس الملك.في المقابل، يشير اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، إلى اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم "المملكة العربية السعودية" في شهر جمادى الأول عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 1932م، أي قبل نحو 9 عقود، وذلك بعد جهود استمرت نحو 3 عقود من بداية تأسيسه للدولة السعودية الثالثة عام 1902م.
https://sputnikarabic.ae/20220213/السعودية-تحتفل-بـيوم-التأسيس-فما-الفرق-بينه-وبين-اليوم-الوطني-للمملكة-1058511728.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي

أمير قطر يرسل برقية تهنئة إلى ملك السعودية

08:06 GMT 22.02.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أرسل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".
وحسب وكالة الأنباء القطرية، أرسل الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقيات تهنئة إلى الملك سلمان.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر العام الماضي أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.
وبحسب الأمر الملكي "يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".
واختيار هذا اليوم تحديدا يعود إلى الشهر الذي أعلن فيه الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون تأسيس الدولة السعودية الأولى، تحديدا في منتصف عام 1139هـ الذي يوافق شهر فبراير من عام 1727م، وهي الدولة التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، واتخذت من الدرعية عاصمة لها، وكانت تسمى هذه الدولة بـ"إمارة الدرعية".
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انتهت الدولة السعودية الأولى عام 1818 نتيجة للحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية عن طريق واليها في مصر، والتي كان آخرها حملة إبراهيم باشا التي تمكنت من هدم الدرعية وتدمير العديد من البلدان في مناطق الدولة السعودية الأولى في أنحاء الجزيرة العربية.
وحكم هذه الدولة أربعة حكام وكان الحاكم عليها يلقب بـ"الإمام" وليس الملك.
في المقابل، يشير اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، إلى اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم "المملكة العربية السعودية" في شهر جمادى الأول عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 1932م، أي قبل نحو 9 عقود، وذلك بعد جهود استمرت نحو 3 عقود من بداية تأسيسه للدولة السعودية الثالثة عام 1902م.
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