https://sputnikarabic.ae/20230222/أمير-قطر-يرسل-برقية-تهنئة-إلى-ملك-السعودية-1073863221.html

أمير قطر يرسل برقية تهنئة إلى ملك السعودية

أمير قطر يرسل برقية تهنئة إلى ملك السعودية

أرسل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس". 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T08:06+0000

2023-02-22T08:06+0000

2023-02-22T08:06+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0c/1067628422_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_33fd534eb68495b9d64987ea2c09f274.jpg

وحسب وكالة الأنباء القطرية، أرسل الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقيات تهنئة إلى الملك سلمان.وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر العام الماضي أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.وبحسب الأمر الملكي "يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".واختيار هذا اليوم تحديدا يعود إلى الشهر الذي أعلن فيه الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون تأسيس الدولة السعودية الأولى، تحديدا في منتصف عام 1139هـ الذي يوافق شهر فبراير من عام 1727م، وهي الدولة التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، واتخذت من الدرعية عاصمة لها، وكانت تسمى هذه الدولة بـ"إمارة الدرعية".انتهت الدولة السعودية الأولى عام 1818 نتيجة للحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية عن طريق واليها في مصر، والتي كان آخرها حملة إبراهيم باشا التي تمكنت من هدم الدرعية وتدمير العديد من البلدان في مناطق الدولة السعودية الأولى في أنحاء الجزيرة العربية.وحكم هذه الدولة أربعة حكام وكان الحاكم عليها يلقب بـ"الإمام" وليس الملك.في المقابل، يشير اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، إلى اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم "المملكة العربية السعودية" في شهر جمادى الأول عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 1932م، أي قبل نحو 9 عقود، وذلك بعد جهود استمرت نحو 3 عقود من بداية تأسيسه للدولة السعودية الثالثة عام 1902م.

https://sputnikarabic.ae/20220213/السعودية-تحتفل-بـيوم-التأسيس-فما-الفرق-بينه-وبين-اليوم-الوطني-للمملكة-1058511728.html

قطر

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار قطر اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي