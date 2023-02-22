https://sputnikarabic.ae/20230222/أوكرانيا-تدعو-جنديا-من-آزوف-للتحدث-في-الأمم-المتحدة--1073891646.html
أوكرانيا تدعو جنديا من "آزوف" للتحدث في الأمم المتحدة
أوكرانيا تدعو جنديا من "آزوف" للتحدث في الأمم المتحدة
دعت البعثة الدائمة لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة موظفا في وحدة آزوف * (المعترف منظمة إرهابية والمحظورة في الاتحاد الروسي)، الذي كان في مصنع آزوفستال، إيليا... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T17:59+0000
2023-02-22T17:59+0000
2023-02-22T17:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا
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وقال سامويلينكو، الذي استسلم للجيس الروسي إنه وزملاؤه في آزوف "قاتلوا عدوًا فاق عددهم، لكنهم لم يكونوا أبدًا متحمسين مثلنا".وأضاف أن الموقف تجاه السجناء في روسيا "بعيد كل البعد عن المثالية".يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لن يحضر الحدث.تم إنشاء الوحدة الخاصة "آزوف" التابعة للحرس الوطني الأوكراني بعد الانقلاب العسكري عام 2014. تضمنت تشكيلة "آزوف" الراديكاليين الذين التزموا بالآراء العنصرية والنازية الجديدة - ليس فقط من مواطني أوكرانيا، ولكن أيضا المرتزقة من البلدان الأخرى."آزوف" شاركت في العملية الإجرامية الأوكرانية ضد شعب دونباس. في عام 2015، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد مقاتلي الكتيبة بموجب مواد "الاختطاف" و "التعذيب" و "استخدام الوسائل والأساليب الحربية المحظورة" من القانون الجنائي الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20220617/الدفاع-الروسية-قواتنا-المسلحة-دمرت-مقر-آزوف-في-منطقة-خاركوف-بصواريخ-عالية-الدقة--1063758003.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
العالم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تدعو جنديا من "آزوف" للتحدث في الأمم المتحدة
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دعت البعثة الدائمة لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة موظفا في وحدة آزوف * (المعترف منظمة إرهابية والمحظورة في الاتحاد الروسي)، الذي كان في مصنع آزوفستال، إيليا سامويلينكو، للمشاركة في حدث يوم الأربعاء.
وقال سامويلينكو، الذي استسلم للجيس الروسي إنه وزملاؤه في آزوف "قاتلوا عدوًا فاق عددهم، لكنهم لم يكونوا أبدًا متحمسين مثلنا".
وانضم سامويلينكو إلى الاتهامات الموجهة لروسيا بارتكاب "فظائع" وانتهاكات للقانون الإنساني. في الوقت نفسه، أعرب الأسير عن رأي مفاده أن "حل المشاكل الإنسانية يكمن في ساحة المعركة". كما ذكر أنه شاهد "معسكرات تصفية" روسية، حسبما زُعم.
وأضاف أن الموقف تجاه السجناء في روسيا "بعيد كل البعد عن المثالية".
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لن يحضر الحدث.
تم إنشاء الوحدة الخاصة "آزوف" التابعة للحرس الوطني الأوكراني بعد الانقلاب العسكري عام 2014. تضمنت تشكيلة "آزوف" الراديكاليين الذين التزموا بالآراء العنصرية والنازية الجديدة - ليس فقط من مواطني أوكرانيا، ولكن أيضا المرتزقة من البلدان الأخرى.
"آزوف" شاركت في العملية الإجرامية الأوكرانية ضد شعب دونباس. في عام 2015، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد مقاتلي الكتيبة بموجب مواد "الاختطاف" و "التعذيب" و "استخدام الوسائل والأساليب الحربية المحظورة" من القانون الجنائي الروسي.