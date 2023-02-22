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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230222/أوكرانيا-تدعو-جنديا-من-آزوف-للتحدث-في-الأمم-المتحدة--1073891646.html
أوكرانيا تدعو جنديا من "آزوف" للتحدث في الأمم المتحدة
أوكرانيا تدعو جنديا من "آزوف" للتحدث في الأمم المتحدة
دعت البعثة الدائمة لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة موظفا في وحدة آزوف * (المعترف منظمة إرهابية والمحظورة في الاتحاد الروسي)، الذي كان في مصنع آزوفستال، إيليا... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T17:59+0000
2023-02-22T17:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال سامويلينكو، الذي استسلم للجيس الروسي إنه وزملاؤه في آزوف "قاتلوا عدوًا فاق عددهم، لكنهم لم يكونوا أبدًا متحمسين مثلنا".وأضاف أن الموقف تجاه السجناء في روسيا "بعيد كل البعد عن المثالية".يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لن يحضر الحدث.تم إنشاء الوحدة الخاصة "آزوف" التابعة للحرس الوطني الأوكراني بعد الانقلاب العسكري عام 2014. تضمنت تشكيلة "آزوف" الراديكاليين الذين التزموا بالآراء العنصرية والنازية الجديدة - ليس فقط من مواطني أوكرانيا، ولكن أيضا المرتزقة من البلدان الأخرى."آزوف" شاركت في العملية الإجرامية الأوكرانية ضد شعب دونباس. في عام 2015، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد مقاتلي الكتيبة بموجب مواد "الاختطاف" و "التعذيب" و "استخدام الوسائل والأساليب الحربية المحظورة" من القانون الجنائي الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20220617/الدفاع-الروسية-قواتنا-المسلحة-دمرت-مقر-آزوف-في-منطقة-خاركوف-بصواريخ-عالية-الدقة--1063758003.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
العالم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تدعو جنديا من "آزوف" للتحدث في الأمم المتحدة

17:59 GMT 22.02.2023
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوراستسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول
استسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
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دعت البعثة الدائمة لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة موظفا في وحدة آزوف * (المعترف منظمة إرهابية والمحظورة في الاتحاد الروسي)، الذي كان في مصنع آزوفستال، إيليا سامويلينكو، للمشاركة في حدث يوم الأربعاء.
وقال سامويلينكو، الذي استسلم للجيس الروسي إنه وزملاؤه في آزوف "قاتلوا عدوًا فاق عددهم، لكنهم لم يكونوا أبدًا متحمسين مثلنا".
وانضم سامويلينكو إلى الاتهامات الموجهة لروسيا بارتكاب "فظائع" وانتهاكات للقانون الإنساني. في الوقت نفسه، أعرب الأسير عن رأي مفاده أن "حل المشاكل الإنسانية يكمن في ساحة المعركة". كما ذكر أنه شاهد "معسكرات تصفية" روسية، حسبما زُعم.
وأضاف أن الموقف تجاه السجناء في روسيا "بعيد كل البعد عن المثالية".
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لن يحضر الحدث.
تم إنشاء الوحدة الخاصة "آزوف" التابعة للحرس الوطني الأوكراني بعد الانقلاب العسكري عام 2014. تضمنت تشكيلة "آزوف" الراديكاليين الذين التزموا بالآراء العنصرية والنازية الجديدة - ليس فقط من مواطني أوكرانيا، ولكن أيضا المرتزقة من البلدان الأخرى.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة دمرت مقر "آزوف" في منطقة خاركوف بصواريخ عالية الدقة
17 يونيو 2022, 08:55 GMT
"آزوف" شاركت في العملية الإجرامية الأوكرانية ضد شعب دونباس. في عام 2015، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد مقاتلي الكتيبة بموجب مواد "الاختطاف" و "التعذيب" و "استخدام الوسائل والأساليب الحربية المحظورة" من القانون الجنائي الروسي.
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