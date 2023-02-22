https://sputnikarabic.ae/20230222/إعلام-أمريكي-ينتقد-دعم-بايدن-لزيلينسكي-الفاسد-في-ظل-انهيار-البلاد-1073877730.html

إعلام أمريكي ينتقد دعم بايدن "لزيلينسكي الفاسد" في ظل انهيار البلاد

إعلام أمريكي ينتقد دعم بايدن "لزيلينسكي الفاسد" في ظل انهيار البلاد

كتبت وسائل إعلام أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن خلال زيارة لبولندا، عن خطط لمواصلة إنفاق أموال دافعي الضرائب على المساعدة العسكرية لأوكرانيا، على الرغم من... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T13:28+0000

2023-02-22T13:28+0000

2023-02-22T13:28+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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ونقلت الصحفية جوردان بويد في مقال لصحيفة "ذا فيدراليست"، اليوم الأربعاء، عن بايدن، قوله: "مساعدتنا لأوكرانيا غير قابلة للتعطيل، وحلف الناتو غير قابل للتجزئة، ولن نتراجع"، مشيرًا إلى أن "الخطاب برمته كان محرجًا إلى حد ما".وشددت على أن الأمريكيين في هذا الوقت يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظروف ارتفاع التضخم وكارثة كيميائية في ولاية أوهايو.وقالت بويد إن "العديد من المواطنين في الولايات المتحدة يعارضون التورط في الصراع في أوكرانيا، لكن بايدن أكد للمستمعين في بولندا أن الأمريكيين متحدون في تصميمهم على رعاية نظام زيلينسكي طالما يتطلب الأمر".وخلصت إلى أنه في حين يتفاخر رئيس البيت الأبيض بجر بلاده إلى صراع عالمي، دون حتى التفكير في خيار إجراء مفاوضات سلام، فإن الولايات المتحدة تنهار من الداخل.

https://sputnikarabic.ae/20230222/موظف-سابق-في-البيت-الأبيض-صبر-بوتين-على-تصرفات-بايدن-قد-نفد-1073872374.html

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