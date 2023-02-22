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إعلام أمريكي ينتقد دعم بايدن "لزيلينسكي الفاسد" في ظل انهيار البلاد
إعلام أمريكي ينتقد دعم بايدن "لزيلينسكي الفاسد" في ظل انهيار البلاد
كتبت وسائل إعلام أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن خلال زيارة لبولندا، عن خطط لمواصلة إنفاق أموال دافعي الضرائب على المساعدة العسكرية لأوكرانيا، على الرغم من... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T13:28+0000
2023-02-22T13:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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ونقلت الصحفية جوردان بويد في مقال لصحيفة "ذا فيدراليست"، اليوم الأربعاء، عن بايدن، قوله: "مساعدتنا لأوكرانيا غير قابلة للتعطيل، وحلف الناتو غير قابل للتجزئة، ولن نتراجع"، مشيرًا إلى أن "الخطاب برمته كان محرجًا إلى حد ما".وشددت على أن الأمريكيين في هذا الوقت يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظروف ارتفاع التضخم وكارثة كيميائية في ولاية أوهايو.وقالت بويد إن "العديد من المواطنين في الولايات المتحدة يعارضون التورط في الصراع في أوكرانيا، لكن بايدن أكد للمستمعين في بولندا أن الأمريكيين متحدون في تصميمهم على رعاية نظام زيلينسكي طالما يتطلب الأمر".وخلصت إلى أنه في حين يتفاخر رئيس البيت الأبيض بجر بلاده إلى صراع عالمي، دون حتى التفكير في خيار إجراء مفاوضات سلام، فإن الولايات المتحدة تنهار من الداخل.
https://sputnikarabic.ae/20230222/موظف-سابق-في-البيت-الأبيض-صبر-بوتين-على-تصرفات-بايدن-قد-نفد-1073872374.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

إعلام أمريكي ينتقد دعم بايدن "لزيلينسكي الفاسد" في ظل انهيار البلاد

13:28 GMT 22.02.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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كتبت وسائل إعلام أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن خلال زيارة لبولندا، عن خطط لمواصلة إنفاق أموال دافعي الضرائب على المساعدة العسكرية لأوكرانيا، على الرغم من "الاستياء المتزايد من الأمريكيين".
ونقلت الصحفية جوردان بويد في مقال لصحيفة "ذا فيدراليست"، اليوم الأربعاء، عن بايدن، قوله: "مساعدتنا لأوكرانيا غير قابلة للتعطيل، وحلف الناتو غير قابل للتجزئة، ولن نتراجع"، مشيرًا إلى أن "الخطاب برمته كان محرجًا إلى حد ما".

كان خطاب بايدن أشبه بحملة كجزء من حملة انتخابية، حيث عزفت فرق الروك الموسيقى قبل البداية، وتم تصوير الرئيس مع الأطفال.

وشددت على أن الأمريكيين في هذا الوقت يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظروف ارتفاع التضخم وكارثة كيميائية في ولاية أوهايو.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
موظف سابق في البيت الأبيض: صبر بوتين على تصرفات بايدن قد نفد
11:32 GMT

لا توجد آلية للتحكم في إنفاق الأموال المودعة بأمان في الحسابات المصرفية للرئيس فلاديمير زيلينسكي، الذي يشتهر نظامه بفساده.

وقالت بويد إن "العديد من المواطنين في الولايات المتحدة يعارضون التورط في الصراع في أوكرانيا، لكن بايدن أكد للمستمعين في بولندا أن الأمريكيين متحدون في تصميمهم على رعاية نظام زيلينسكي طالما يتطلب الأمر".
وخلصت إلى أنه في حين يتفاخر رئيس البيت الأبيض بجر بلاده إلى صراع عالمي، دون حتى التفكير في خيار إجراء مفاوضات سلام، فإن الولايات المتحدة تنهار من الداخل.
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