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https://sputnikarabic.ae/20230222/استخبارات-كوريا-الجنوبية-بيونغ-يانغ-قادرة-على-إطلاق-صواريخ-باليستية-عابرة-للقارات-بزاوية-عادية-1073877558.html
استخبارات كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ قادرة على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بزاوية عادية
استخبارات كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ قادرة على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بزاوية عادية
قالت الاستخبارات الكورية الجنوبية، إنها "تعتقد أن كوريا الشمالية قادرة تماما على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بزاوية عادية". 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T13:26+0000
2023-02-22T13:26+0000
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وأوضحت وكالة استخبارات الدفاع في كوريا الجنوبية، في بيان لها، إنها "تعتقد أن كوريا الشمالية قادرة تماما على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بزاوية عادية".من جهته، قال النائب في حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، "يو سانغ-بوم"، "لم يطلق الشمال صاروخا باليستياعابرا للقارات بزاوية عادية حتى الآن، لكن لديه كل القدرات لذلك، وتقوم بتعديل الجدول الزمني للضغط على الولايات المتحدة"، مؤكدا أن الوكالة ترى أيضا إمكانية إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي عسكري للتجسس.يأتي ذلك بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، في ثاني اختبار لأسلحتها خلال 48 ساعة، والتي قالت بيونغ يانغ إنها تدريب لقاذفة صواريخ قادرة على شن "هجوم نووي تكتيكي" يمكنه القضاء على القواعد الجوية للعدو بالكامل.وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن التدريبات الصاروخية التي أجريت اليوم، تتضمن "قاذفات إطلاق صواريخ متعددة ضخمة للغاية، ووسائل هجوم نووي تكتيكي"، وأظهرت أن الجيش الكوري الشمالي يمكنه أن يردع ويتصدى للمناورات الأمريكية الكورية الجنوبية.وأجرت كوريا الجنوبية وأمريكا، يوم الأحد الماضي، تدريبات جوية مشتركة، ردا على صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا ‏الشمالية، في اليوم السابق.واختبرت بيونغ يانغ، السبت الماضي، إطلاق صاروخ "هواسونغ -15" باليستي عابر للقارات، وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768 كيلومترا، وقطع مسافة 989 كيلومتراـ في 66 دقيقة.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فقد حلّقت طائرات "إف-35 إيه" الشبحية، وطائرات "إف-15 كي" مع مقاتلات "إف-16" الأمريكية، بمرافقة قاذفة "بي-1 بي"، خلال التدريبات.
https://sputnikarabic.ae/20230220/كوريا-الشمالية-ترد-على-مناورات-سيئول-وواشنطن-بصاروخين-باليستيين-1073760879.html
https://sputnikarabic.ae/20230222/أمريكا-وكوريا-الجنوبية-تجريان-تدريبات-على-سيناريو-استخدام-الأسلحة-النووية-1073871134.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

استخبارات كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ قادرة على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بزاوية عادية

13:26 GMT 22.02.2023
© AFP 2023 / JUNG YEON-JEشاشة تلفزيونية تظهر نشرة إخبارية مع صورة لاستعراض عسكري كوري شمالي، أقيم في بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس قواتها المسلحة، 9 فبراير/ شباط 2023
شاشة تلفزيونية تظهر نشرة إخبارية مع صورة لاستعراض عسكري كوري شمالي، أقيم في بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس قواتها المسلحة، 9 فبراير/ شباط 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
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قالت الاستخبارات الكورية الجنوبية، إنها "تعتقد أن كوريا الشمالية قادرة تماما على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بزاوية عادية".
وأوضحت وكالة استخبارات الدفاع في كوريا الجنوبية، في بيان لها، إنها "تعتقد أن كوريا الشمالية قادرة تماما على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بزاوية عادية".
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، وهي عبارة عن نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو ATACMS، يتم إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
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20 فبراير, 11:47 GMT
من جهته، قال النائب في حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، "يو سانغ-بوم"، "لم يطلق الشمال صاروخا باليستياعابرا للقارات بزاوية عادية حتى الآن، لكن لديه كل القدرات لذلك، وتقوم بتعديل الجدول الزمني للضغط على الولايات المتحدة"، مؤكدا أن الوكالة ترى أيضا إمكانية إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي عسكري للتجسس.
يأتي ذلك بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، في ثاني اختبار لأسلحتها خلال 48 ساعة، والتي قالت بيونغ يانغ إنها تدريب لقاذفة صواريخ قادرة على شن "هجوم نووي تكتيكي" يمكنه القضاء على القواعد الجوية للعدو بالكامل.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن التدريبات الصاروخية التي أجريت اليوم، تتضمن "قاذفات إطلاق صواريخ متعددة ضخمة للغاية، ووسائل هجوم نووي تكتيكي"، وأظهرت أن الجيش الكوري الشمالي يمكنه أن يردع ويتصدى للمناورات الأمريكية الكورية الجنوبية.
وأجرت كوريا الجنوبية وأمريكا، يوم الأحد الماضي، تدريبات جوية مشتركة، ردا على صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا ‏الشمالية، في اليوم السابق.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات على سيناريو استخدام الأسلحة النووية
10:55 GMT
واختبرت بيونغ يانغ، السبت الماضي، إطلاق صاروخ "هواسونغ -15" باليستي عابر للقارات، وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768 كيلومترا، وقطع مسافة 989 كيلومتراـ في 66 دقيقة.
ووفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فقد حلّقت طائرات "إف-35 إيه" الشبحية، وطائرات "إف-15 كي" مع مقاتلات "إف-16" الأمريكية، بمرافقة قاذفة "بي-1 بي"، خلال التدريبات.
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