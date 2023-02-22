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https://sputnikarabic.ae/20230222/الأمن-السعودي-يلقي-القبض-على-قادة-مركبات-وضعوا-ملصقات-تزعزع-اللحمة-الوطنية-1073861271.html
الأمن السعودي يلقي القبض على قادة مركبات وضعوا ملصقات "تزعزع اللحمة الوطنية"
الأمن السعودي يلقي القبض على قادة مركبات وضعوا ملصقات "تزعزع اللحمة الوطنية"
أعلن الأمن العام السعودي، إلقاء القبض على عدد من قائدي المركبات بسبب وضعهم ملصقات "تثير النعرات القبلية". 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T07:58+0000
2023-02-22T07:58+0000
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وقال الأمن العام السعودي، في بيان له، إن "الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية قبضت على عدد من قائدي المركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية".وأضاف البيان أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".ونشر الأمن العام السعودي، صورا للسيارات والملصقات المذكورة ،إذ ظهر علم أحمر وبعض العبارات غير الواضحة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي

الأمن السعودي يلقي القبض على قادة مركبات وضعوا ملصقات "تزعزع اللحمة الوطنية"

07:58 GMT 22.02.2023
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلن الأمن العام السعودي، إلقاء القبض على عدد من قائدي المركبات بسبب وضعهم ملصقات "تثير النعرات القبلية".
وقال الأمن العام السعودي، في بيان له، إن "الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية قبضت على عدد من قائدي المركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية".
وأضاف البيان أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".
ونشر الأمن العام السعودي، صورا للسيارات والملصقات المذكورة ،إذ ظهر علم أحمر وبعض العبارات غير الواضحة.
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