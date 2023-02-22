https://sputnikarabic.ae/20230222/الاتحاد-الدولي-للصحفيين-يعلق-عضوية-روسيا-1073883347.html
الاتحاد الدولي للصحفيين يعلق عضوية روسيا
الاتحاد الدولي للصحفيين يعلق عضوية روسيا
اعتبر رئيس نقابة الصحفيين في روسيا، فلاديمير سولوفيوف، تعليق الاتحاد الدولي للصحفيين لعضوية بلاده "قرارا سياسا". 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T15:05+0000
2023-02-22T15:05+0000
2023-02-22T15:05+0000
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موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها رئيس نقابة الصحفيين الروس، اليوم الأربعاء، لـ "سبوتنيك".وقال فلاديمير سولوفيوف: "تلقيت خطابا للتو من الأمانة العامة للاتحاد الدولي للصحفيين والذي يبلغني أنه خلال اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة، تم اتخاذ قرار بتعليق عضوية نقابة الصحفيين الروس".وأضاف أن نقابة الصحفيين تعتقد أنه لا يوجد أسباب لهذا، معتبرا أن تعليق عضوية نقابته قرارا سياسيا.كما وصف رئيس نقابة الصحفيين في روسيا قرار التعليق بأنه انتهاك لميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين.
https://sputnikarabic.ae/20190528/احتجاز-مدير-تحرير-سبوتنيك-ليتوانيا-بمطار-فيلنيوس-1041354234.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الدولي للصحفيين, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم
أخبار الاتحاد الدولي للصحفيين, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم
الاتحاد الدولي للصحفيين يعلق عضوية روسيا
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اعتبر رئيس نقابة الصحفيين في روسيا، فلاديمير سولوفيوف، تعليق الاتحاد الدولي للصحفيين لعضوية بلاده "قرارا سياسا".
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها رئيس نقابة الصحفيين الروس، اليوم الأربعاء، لـ "سبوتنيك".
وقال فلاديمير سولوفيوف: "تلقيت خطابا للتو من الأمانة العامة للاتحاد الدولي للصحفيين
والذي يبلغني أنه خلال اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة، تم اتخاذ قرار بتعليق عضوية نقابة الصحفيين الروس".
وأضاف أن نقابة الصحفيين تعتقد أنه لا يوجد أسباب لهذا، معتبرا أن تعليق عضوية نقابته قرارا سياسيا.
كما وصف رئيس نقابة الصحفيين في روسيا قرار التعليق بأنه انتهاك لميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين.