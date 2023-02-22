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https://sputnikarabic.ae/20230222/البحرية-الإسرائيلية-تعتقل-4-صيادين-فلسطينيين-قبالة-شواطئ-غزة-1073871029.html
البحرية الإسرائيلية تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة
البحرية الإسرائيلية تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة
اعتقلت البحرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة، واقتادتهم مع مركب الصيد إلى جهة غير معلومة. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T10:57+0000
2023-02-22T10:57+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقالت لجان الصيادين، في بيان أصدرته ظهر اليوم وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الزوارق الإسرائيلية قامت بملاحقة الصيادين في بحر شمال غزة الساعة العاشرة صباحا وأوقفت مركبا بمحرك واعتقلت أربعة صيادين يعملون عليه".وأضافت: "جرى اقتياد الصيادين ومصادرة المركب بمعداته البحرية إلى جهة غير معلومة"، موضحة أن "الصيادين جميعهم من سكان غزة، وهم عمر محمد بكر، وإبراهيم محمد بكر، ومنصور محمد بكر، ومحمد جمال بكر".وتقوم وحدات من البحرية الإسرائيلية، بشكل متكرر باحتجاز واعتقال صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة، بدعاوى، تجاوز النطاق المخصص للصيد.
https://sputnikarabic.ae/20230213/الغارات-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-تخلف-دمارا-كبيرا-في-منشآت-مدنية-وتحرم-عشرات-الأسر-من-مصدر-قوتها-1073467672.html
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أخبار العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

البحرية الإسرائيلية تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة

10:57 GMT 22.02.2023
© felesteen.psالقوات الإسرائيلية تطارد الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ قطاع غزة
القوات الإسرائيلية تطارد الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© felesteen.ps
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اعتقلت البحرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة، واقتادتهم مع مركب الصيد إلى جهة غير معلومة.
رام الله - سبوتنيك. وقالت لجان الصيادين، في بيان أصدرته ظهر اليوم وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الزوارق الإسرائيلية قامت بملاحقة الصيادين في بحر شمال غزة الساعة العاشرة صباحا وأوقفت مركبا بمحرك واعتقلت أربعة صيادين يعملون عليه".
وأضافت: "جرى اقتياد الصيادين ومصادرة المركب بمعداته البحرية إلى جهة غير معلومة"، موضحة أن "الصيادين جميعهم من سكان غزة، وهم عمر محمد بكر، وإبراهيم محمد بكر، ومنصور محمد بكر، ومحمد جمال بكر".
الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تخلف دماراً كبيراً في منشآت مدنية وتحرم عشرات الاسر من مصدر قوتها - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تخلف دمارا كبيرا في منشآت مدنية وتحرم عشرات الأسر من مصدر قوتها
13 فبراير, 15:45 GMT
وتقوم وحدات من البحرية الإسرائيلية، بشكل متكرر باحتجاز واعتقال صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة، بدعاوى، تجاوز النطاق المخصص للصيد.
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