https://sputnikarabic.ae/20230222/البحرية-الإسرائيلية-تعتقل-4-صيادين-فلسطينيين-قبالة-شواطئ-غزة-1073871029.html

البحرية الإسرائيلية تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة

البحرية الإسرائيلية تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة

اعتقلت البحرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة، واقتادتهم مع مركب الصيد إلى جهة غير معلومة. 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T10:57+0000

2023-02-22T10:57+0000

2023-02-22T10:57+0000

أخبار العالم العربي

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101998/08/1019980880_0:10:1350:769_1920x0_80_0_0_48ffb6309f4e19d0325d3e5df6593832.jpg

رام الله - سبوتنيك. وقالت لجان الصيادين، في بيان أصدرته ظهر اليوم وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الزوارق الإسرائيلية قامت بملاحقة الصيادين في بحر شمال غزة الساعة العاشرة صباحا وأوقفت مركبا بمحرك واعتقلت أربعة صيادين يعملون عليه".وأضافت: "جرى اقتياد الصيادين ومصادرة المركب بمعداته البحرية إلى جهة غير معلومة"، موضحة أن "الصيادين جميعهم من سكان غزة، وهم عمر محمد بكر، وإبراهيم محمد بكر، ومنصور محمد بكر، ومحمد جمال بكر".وتقوم وحدات من البحرية الإسرائيلية، بشكل متكرر باحتجاز واعتقال صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة، بدعاوى، تجاوز النطاق المخصص للصيد.

https://sputnikarabic.ae/20230213/الغارات-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-تخلف-دمارا-كبيرا-في-منشآت-مدنية-وتحرم-عشرات-الأسر-من-مصدر-قوتها-1073467672.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم