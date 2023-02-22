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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230222/البيت-الروسي-في-بيروت-يستضيف-مائدة-مستديرة-حول-العملية-العسكرية-الخاصة-1073854603.html
البيت الروسي في بيروت يستضيف مائدة مستديرة حول العملية العسكرية الخاصة
البيت الروسي في بيروت يستضيف مائدة مستديرة حول العملية العسكرية الخاصة
استضاف البيت الروسي في العاصمة اللبنانية بيروت، مائدة مستديرة بعنوان "العملية العسكرية الخاصة: نظرة من لبنان"، حيث شارك في الفعالية، السفير الروسي لدى بيروت،... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T00:09+0000
2023-02-22T00:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بيروت - سبوتنيك. ونُظم خلال الفعالية، معرض صور للمراسلين العسكريين لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، الذين يعملون في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.وقالت إحدى المشاركين في الفعالية إن "المراسلين العسكريين الموهوبين نقلوا لنا شكل الحياة والأشخاص على الجبهة في شكل صور وقصص ومقاطع فيديو. لقد أعرب جميع الحاضرين عن امتنانهم واحترامهم لأولئك الذين يسعون إلى قصص حية لصورهم، رغم المخاطر اليومية التي يواجهونها".وأضافت "لقد أُعجبت بصور الأطفال مع أحد الجنود في الخطوط الأمامية، كما أعاد شريط القديس جورج على صدر أحد المحاربين القدامى ذكريات الحرب العالمية الثانية إلى الأذهان. إن التاريخ يعيد نفسه".وسلط معرض الصور الضوء على منازل سكان دونباس التي دُمرت بسبب قصف نظام كييف، وكذلك المعدات العسكرية الروسية، والجنود الروس أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليهم من قبل القادة.وشهدت الفعالية مشاركة من قبل شخصيات عامة ورؤساء مؤسسات إعلامية وكتاب وصحفيين في لبنان، كما شهدت الفعالية تغطية صحافية من قبل العديد من وسائل الإعلام اللبنانية.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاص لتحرير إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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لبنان, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
لبنان, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

البيت الروسي في بيروت يستضيف مائدة مستديرة حول العملية العسكرية الخاصة

00:09 GMT 22.02.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayمعرض صور عن معاناة إقليم الدونباس، في البيت الروسي في بيروت، بحضور السفير الروسي في لبنان، 28 أبريل 2022
معرض صور عن معاناة إقليم الدونباس، في البيت الروسي في بيروت، بحضور السفير الروسي في لبنان، 28 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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استضاف البيت الروسي في العاصمة اللبنانية بيروت، مائدة مستديرة بعنوان "العملية العسكرية الخاصة: نظرة من لبنان"، حيث شارك في الفعالية، السفير الروسي لدى بيروت، ألكسندر روداكوف، والعديد من الخبراء السياسيين في لبنان.
بيروت - سبوتنيك. ونُظم خلال الفعالية، معرض صور للمراسلين العسكريين لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، الذين يعملون في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت إحدى المشاركين في الفعالية إن "المراسلين العسكريين الموهوبين نقلوا لنا شكل الحياة والأشخاص على الجبهة في شكل صور وقصص ومقاطع فيديو. لقد أعرب جميع الحاضرين عن امتنانهم واحترامهم لأولئك الذين يسعون إلى قصص حية لصورهم، رغم المخاطر اليومية التي يواجهونها".
وأضافت "لقد أُعجبت بصور الأطفال مع أحد الجنود في الخطوط الأمامية، كما أعاد شريط القديس جورج على صدر أحد المحاربين القدامى ذكريات الحرب العالمية الثانية إلى الأذهان. إن التاريخ يعيد نفسه".
وسلط معرض الصور الضوء على منازل سكان دونباس التي دُمرت بسبب قصف نظام كييف، وكذلك المعدات العسكرية الروسية، والجنود الروس أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليهم من قبل القادة.
وشهدت الفعالية مشاركة من قبل شخصيات عامة ورؤساء مؤسسات إعلامية وكتاب وصحفيين في لبنان، كما شهدت الفعالية تغطية صحافية من قبل العديد من وسائل الإعلام اللبنانية.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاص لتحرير إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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