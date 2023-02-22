https://sputnikarabic.ae/20230222/الجيش-الروسي-ينفذ-عمليات-قتالية-في-وسط-مدينة-أرتيوموفسك-1073868548.html
الجيش الروسي ينفذ عمليات قتالية في وسط مدينة أرتيوموفسك
الجيش الروسي ينفذ عمليات قتالية في وسط مدينة أرتيوموفسك
أعلن مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان ياغين، اليوم الأربعاء، أن القتال في مدينة أرتيوموفسك يدور بالفعل في وسط المدينة. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T10:07+0000
2023-02-22T10:07+0000
2023-02-22T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين على الهواء عبر قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "المبادرة الآن في أيدي مقاتلينا، لقد دخلت قواتنا منذ فترة طويلة من الجانب الشمالي من أرتيوموفسك. الآن يقاتلون بالفعل في وسط المدينة تقريبًا".وأضاف: "إن استسلام القوات الأوكرانية في المدينة هو مسألة وقت، وأعتقد أن ذلك سيحدث قريبًا".تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.وفي وقت سابق، دعت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، سكان أرتيوموفسك إلى مغادرة المدينة في أقرب وقت ممكن، وكتبت وسائل الإعلام الأوكرانية أنها بدأت في إخراج أرشيفات مؤسسات الدولة من المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20230222/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مقرا-أوكرانيا-لإنتاج-المدافع-الثقيلة-1073868735.html
https://sputnikarabic.ae/20230220/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
الجيش الروسي ينفذ عمليات قتالية في وسط مدينة أرتيوموفسك
10:07 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 10:27 GMT 22.02.2023) تابعنا عبر
أعلن مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان ياغين، اليوم الأربعاء، أن القتال في مدينة أرتيوموفسك يدور بالفعل في وسط المدينة.
وقال غاغين على الهواء عبر قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "المبادرة الآن في أيدي مقاتلينا، لقد دخلت قواتنا منذ فترة طويلة من الجانب الشمالي من أرتيوموفسك. الآن يقاتلون بالفعل في وسط المدينة تقريبًا".
وأضاف: "إن استسلام القوات الأوكرانية في المدينة هو مسألة وقت، وأعتقد أن ذلك سيحدث قريبًا".
تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
وفي وقت سابق، دعت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، سكان أرتيوموفسك إلى مغادرة المدينة في أقرب وقت ممكن، وكتبت وسائل الإعلام الأوكرانية أنها بدأت في إخراج أرشيفات مؤسسات الدولة من المدينة.