https://sputnikarabic.ae/20230222/الجيش-الروسي-يوزع-563-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-في-سوريا-1073855492.html

الجيش الروسي يوزع 56.3 طنا من المساعدات الإنسانية في سوريا

الجيش الروسي يوزع 56.3 طنا من المساعدات الإنسانية في سوريا

وزع الجيش الروسي في سوريا 56.3 طنا من المساعدات الإنسانية على سكان سوريا خلال اليوم الماضي. 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T02:40+0000

2023-02-22T02:40+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال أوليغ غورينوف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في إحاطة: "على مدار ال 24 ساعة الماضية، تم تسليم 56.3 طنا من البضائع الإنسانية من روسيا إلى الجمهورية العربية السورية".ووقعت زلزال بلغت قوته 7.7 و7.6 درجة في 6 فبراير بفاصل زمني قدره تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس في جنوب شرق تركيا.وتم الشعور بالهزات، التي تلتها مئات الهزات الارتدادية، في عشر محافظات في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا، حيث تجاوز عدد القتلى 1400 وأصيب ما يقرب من 2500 شخص.

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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, زلزال, أخبار العالم العربي