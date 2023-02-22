https://sputnikarabic.ae/20230222/الحرس-الثوري-الإيراني-أصبنا-الأعداء-بالعجز-والذل-والهوان-1073894816.html

الحرس الثوري الإيراني: أصبنا الأعداء بالعجز والذل والهوان

الحرس الثوري الإيراني: أصبنا الأعداء بالعجز والذل والهوان

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الأربعاء، إن الحرس الثوري سطَّر ملاحم خالدة في الدفاع عن الثورة الإسلامية وتلبية حاجات... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T19:22+0000

2023-02-22T19:22+0000

2023-02-22T19:22+0000

الحرس الثوري الإيراني

إيران

اربعينية الحسين

العالم

الجيش الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068079424_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_640b2878380700a94261b85f302610de.jpg

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات اللواء محمد باقري جاءت بمناسبة "الأعياد الشعبانية، و"الإمام الحسين" الذي يصادف يوم الحرس الثوري أيضا.وأكد اللواء باقري أن هذا اليوم يذكّر بالملاحم البطولية والمصيرية التي سجلها الحرس الثوري الإيراني خلال الأحداث الكبرى والأيام الحاسمة من تاريخ إيران الحديث، خاصة خلال السنوات الـ 44 الماضية، مشيرا إلى أن "الهدف الاساسي من تشكيل قوات الحرس الثوري يتمحور في صون الثورة وتلبية احتياجات الشعب الإيراني الأبي والبلاد".ولفت رئيس هيئة الأركان الإيرانية إلى أن الحرس الثوري خلد على مدى أكثر من 4 عقود كاملة وهي عمر الثورة الإسلامية مظاهر مجيدة ومهمة، وتمكن من إدخال الذل والهوان والغضب في قلوب أعداء تلك الثورة، منوها بأن "الحرس الثوري قدم في هذا الميدان الكثير من الشهداء الأجلاء الذين يبعثون على فخر وعزة وعظمة ومنزلة إيران والإيرانيين".ولم يكتف اللواء محمد باقري بذلك، بل حيا ذكرى شهداء الثورة الإسلامية، على رأسهم ما وصفه بـ "قائد القلوب شهيد القدس، الفريق الحاج قاسم سليماني"، داعيا بدوام التوفيق للقائد العام للحرس الثوري وكل قوات الحرس الإيراني.وكان قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، قد صرح في وقت سابق اليوم بأن بلاده تسببت في "فشل الاستثمار الأمريكي في المنطقة".وأكد القائد العسكري، خلال اجتماع مجلس خبراء القيادة، أن "الثورة الإسلامية في إيران أصبحت مصدر قوة في المنطقة والعالم"، بحسب موقع "إذاعة طهران".وأضاف قاآني: "الرئيس الأمريكي السابق اعترف بإنفاق بلاده 7 آلاف مليار دولار في أفغانستان وتقديم 7 آلاف قتيل على الأقل"، وأشار إلى أن "تغيير الاستراتيجية الأمريكية في التعاون مع بعض دول المنطقة أدى إلى نشوء ظاهرة خطيرة مثل عصابة داعش (الإرهابية)".ولفت إلى دور قائد الفيلق القدس الراحل قاسم سليماني في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، واغتيال أمريكا له في العراق، وقال: "هذه الجريمة كانت بداية مرحلة جديدة من الإجراءات التي قاموا بها ضد الثورة الإسلامية، التي شملت الحرب الهجينة الواسعة النطاق في المجالين الاقتصادي والإعلامي التي ما زالت مستمرة حتى الآن".

https://sputnikarabic.ae/20230222/قائد-عسكري-إيراني-نرصد-تهديداتنا-بشكل-جيد-ومستعدون-لتنفيذ-مهامنا-بدقة-1073886230.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرس الثوري الإيراني, إيران, اربعينية الحسين, العالم, الجيش الإيراني