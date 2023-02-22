https://sputnikarabic.ae/20230222/الحوثي-يعلق-على-الوديعة-السعودية-في-اليمن-لا-جديد-إلا-الترويج-1073858889.html
الحوثي يعلق على الوديعة السعودية في اليمن: لا جديد إلا الترويج
الحوثي يعلق على الوديعة السعودية في اليمن: لا جديد إلا الترويج
علقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، على إعلان المملكة العربية السعودية تقديم وديعة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن بقيمة مليار دولار. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T07:27+0000
2023-02-22T07:27+0000
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وقال القيادي في أنصار الله، محمد علي الحوثي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "خبر الوديعة خبر معاد سبق الإعلان عنه قبل سنة ولم يتم"، مضيفا: "لا جديد في الأمر إلا الترويج فقط للتغطية على ضخ المطبوع".وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، تقديم وديعة إلى البنك المركزي اليمني، بقيمة مليار دولار أمريكي.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "المملكة وقعت اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار. وقد تم إيداعها بالكامل لدى حساب البنك"، مضيفة أن "الدعم يأتي امتدادا لحرص حكومة المملكة، ودعمها المتواصل في مساندة الجمهورية اليمنية، تنمويا واقتصاديا".وأوضحت أن "ذلك يأتي تأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومة وشعبا، ومساعدتها للنهوض بواجباتها، في سبيل استعادة أمن واستقرار البلاد".وتأمل السعودية في أن تُسهم هذه الوديعة بتعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية، مع صندوق النقد العربي كجهة فنية؛ بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني، لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.ويأتي الدعم السعودي الجديد، في ظل تدهور مستمر لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار في عدن إلى 1268 ريالا.وانعكس تراجع الريال اليمني، على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ما فاقم المعاناة المعيشية لليمنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/السعودية-تعلن-إيداع-مليار-دولار-لدى-البنك-المركزي-اليمني-1073849460.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الحوثي يعلق على الوديعة السعودية في اليمن: لا جديد إلا الترويج
تابعنا عبر
علقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، على إعلان المملكة العربية السعودية تقديم وديعة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن بقيمة مليار دولار.
وقال القيادي في أنصار الله، محمد علي الحوثي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "خبر الوديعة خبر معاد سبق الإعلان عنه قبل سنة ولم يتم"، مضيفا: "لا جديد في الأمر إلا الترويج فقط للتغطية على ضخ المطبوع".
وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، تقديم وديعة إلى البنك المركزي اليمني
، بقيمة مليار دولار أمريكي.
وذكرت
وكالة الأنباء السعودية أن "المملكة وقعت اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار. وقد تم إيداعها بالكامل لدى حساب البنك"، مضيفة أن "الدعم يأتي امتدادا لحرص حكومة المملكة، ودعمها المتواصل في مساندة الجمهورية اليمنية، تنمويا واقتصاديا".
وأوضحت أن "ذلك يأتي تأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن
حكومة وشعبا، ومساعدتها للنهوض بواجباتها، في سبيل استعادة أمن واستقرار البلاد".
وتأمل السعودية
في أن تُسهم هذه الوديعة بتعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية، مع صندوق النقد العربي كجهة فنية؛ بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني، لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي الدعم السعودي الجديد، في ظل تدهور مستمر لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار في عدن إلى 1268 ريالا.
وانعكس تراجع الريال اليمني، على ارتفاع أسعار السلع الغذائية
، ما فاقم المعاناة المعيشية لليمنيين.