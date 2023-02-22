https://sputnikarabic.ae/20230222/الحوثي-يعلق-على-الوديعة-السعودية-في-اليمن-لا-جديد-إلا-الترويج-1073858889.html

الحوثي يعلق على الوديعة السعودية في اليمن: لا جديد إلا الترويج

الحوثي يعلق على الوديعة السعودية في اليمن: لا جديد إلا الترويج

علقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، على إعلان المملكة العربية السعودية تقديم وديعة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن بقيمة مليار دولار. 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T07:27+0000

2023-02-22T07:27+0000

2023-02-22T07:27+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104307/11/1043071118_0:0:2940:1654_1920x0_80_0_0_27f9545b2c3f113c1bb13bdae08d99ec.jpg

وقال القيادي في أنصار الله، محمد علي الحوثي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "خبر الوديعة خبر معاد سبق الإعلان عنه قبل سنة ولم يتم"، مضيفا: "لا جديد في الأمر إلا الترويج فقط للتغطية على ضخ المطبوع".وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، تقديم وديعة إلى البنك المركزي اليمني، بقيمة مليار دولار أمريكي.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "المملكة وقعت اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار. وقد تم إيداعها بالكامل لدى حساب البنك"، مضيفة أن "الدعم يأتي امتدادا لحرص حكومة المملكة، ودعمها المتواصل في مساندة الجمهورية اليمنية، تنمويا واقتصاديا".وأوضحت أن "ذلك يأتي تأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومة وشعبا، ومساعدتها للنهوض بواجباتها، في سبيل استعادة أمن واستقرار البلاد".وتأمل السعودية في أن تُسهم هذه الوديعة بتعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية، مع صندوق النقد العربي كجهة فنية؛ بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني، لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.ويأتي الدعم السعودي الجديد، في ظل تدهور مستمر لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار في عدن إلى 1268 ريالا.وانعكس تراجع الريال اليمني، على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ما فاقم المعاناة المعيشية لليمنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230221/السعودية-تعلن-إيداع-مليار-دولار-لدى-البنك-المركزي-اليمني-1073849460.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار