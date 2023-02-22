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الخارجية الإيرانية تستدعي القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران
الخارجية الإيرانية تستدعي القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، استدعاء القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران، إيزابيل مارش، احتجاجا على نهج لندن "غير الودي" تجاه طهران. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T05:06+0000
2023-02-22T05:06+0000
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طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "احتجاجا على التهم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة من الحكومة البريطانية ضد ايران، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية يوم أمس القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران السيدة إيزابيل مارش وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية".واعتبرت الخارجية الإيرانية، بحسب البيان، أن العقوبات البريطانية الجديدة لها دوافع سياسية، مضيفة أن "الدولة التي تسمح بأشد أشكال التمييز والفظائع ضد المهاجرين والمسلمين وتهجير اللاجئين قسرًا إلى روندا خلافاً للقوانين الدولية ليست في وضع يسمح لها بالحديث عن حقوق الإنسان في بلد آخر".وفرضت الخارجية البريطانية عقوبات على أعضاء في الحرس الثوري الإيراني و3 قضاة إيرانيين، متورطين في "قمع الاحتجاجات" في إيران.
https://sputnikarabic.ae/20230221/إيران-الحكم-بإعدام-زعيم-تنظيم-تندر-بتهمة-التخطيط-لأعمال-إرهابية-1073820655.html
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إيران, أخبار إيران, بريطانيا
إيران, أخبار إيران, بريطانيا

الخارجية الإيرانية تستدعي القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران

05:06 GMT 22.02.2023
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AP Photo
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، استدعاء القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران، إيزابيل مارش، احتجاجا على نهج لندن "غير الودي" تجاه طهران.
طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "احتجاجا على التهم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة من الحكومة البريطانية ضد ايران، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية يوم أمس القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران السيدة إيزابيل مارش وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية".
وطالبت الخارجية الإيرانية في بيان، الحكومة البريطانية، بالامتناع عن توجيه التهم الواهية، والتي لا أساس لها من الصحة، داعية لندن، إلى التوقف عن نشر "الإيرانوفوبيا" ووقف هذا النهج "غير الودي" تجاه إيران.
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
إيران... الحكم بإعدام زعيم تنظيم "تندر" بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية
أمس, 11:01 GMT
واعتبرت الخارجية الإيرانية، بحسب البيان، أن العقوبات البريطانية الجديدة لها دوافع سياسية، مضيفة أن "الدولة التي تسمح بأشد أشكال التمييز والفظائع ضد المهاجرين والمسلمين وتهجير اللاجئين قسرًا إلى روندا خلافاً للقوانين الدولية ليست في وضع يسمح لها بالحديث عن حقوق الإنسان في بلد آخر".
يُذكر أن وزارة الخارجية البريطانية، استدعت أمس، القائم بأعمال السفارة البريطانية لديها، احتجاجا على تعليق عمل قناة "إيران إنترناشيونال" في بريطانيا، بسبب "التهديدات" التي تتعرض لها القناة.
وفرضت الخارجية البريطانية عقوبات على أعضاء في الحرس الثوري الإيراني و3 قضاة إيرانيين، متورطين في "قمع الاحتجاجات" في إيران.
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