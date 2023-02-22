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https://sputnikarabic.ae/20230222/الخارجية-الروسية-لافروف-يلتقي-رئيس-لجنة-الشؤون-الخارجية-الصيني-اليوم-الأربعاء--1073856884.html
الخارجية الروسية: لافروف يلتقي برئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني اليوم الأربعاء
الخارجية الروسية: لافروف يلتقي برئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني اليوم الأربعاء
قالت وزارة الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك" إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد اجتماعا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، يوم... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T05:37+0000
2023-02-22T05:49+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة دون إعطاء أي تفاصيل: "سيجتمع سيرغي لافروف ووانغ يي".ووصل وانغ يوم الاثنين إلى بودابست للقاء وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين بودابست وبكين وعدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230222/الصين-وروسيا-تتفقان-على-مواجهة-جميع-أشكال-الترهيب-من-جانب-واحد-1073855640.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية: لافروف يلتقي برئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني اليوم الأربعاء

05:37 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 05:49 GMT 22.02.2023)
© AFP 2023 / MADOKA IKEGAMI / POOL / AFPوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ اي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ اي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / MADOKA IKEGAMI / POOL / AFP
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قالت وزارة الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك" إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد اجتماعا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، يوم الأربعاء.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة دون إعطاء أي تفاصيل: "سيجتمع سيرغي لافروف ووانغ يي".
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03:14 GMT
ووصل وانغ يوم الاثنين إلى بودابست للقاء وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين بودابست وبكين وعدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.
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