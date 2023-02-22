https://sputnikarabic.ae/20230222/الخارجية-الروسية-لافروف-يلتقي-رئيس-لجنة-الشؤون-الخارجية-الصيني-اليوم-الأربعاء--1073856884.html
الخارجية الروسية: لافروف يلتقي برئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني اليوم الأربعاء
الخارجية الروسية: لافروف يلتقي برئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني اليوم الأربعاء
قالت وزارة الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك" إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد اجتماعا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، يوم... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T05:37+0000
2023-02-22T05:37+0000
2023-02-22T05:49+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103182/56/1031825612_0:408:3755:2520_1920x0_80_0_0_a519c6314ee362a089065b278358447e.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة دون إعطاء أي تفاصيل: "سيجتمع سيرغي لافروف ووانغ يي".ووصل وانغ يوم الاثنين إلى بودابست للقاء وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين بودابست وبكين وعدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230222/الصين-وروسيا-تتفقان-على-مواجهة-جميع-أشكال-الترهيب-من-جانب-واحد-1073855640.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103182/56/1031825612_0:56:3755:2872_1920x0_80_0_0_c35212989e23579a997c04ecca38f2ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الروسية: لافروف يلتقي برئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني اليوم الأربعاء
05:37 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 05:49 GMT 22.02.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك" إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد اجتماعا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، يوم الأربعاء.