https://sputnikarabic.ae/20230222/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-اثنين-وإصابة-25-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-نابلس-1073870094.html
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل اثنين وإصابة 25 برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل اثنين وإصابة 25 برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 25 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في من مدينة نابلس. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T10:30+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها، إن حالات من بين المصابين إصابتهم خطيرة، حيث أصيبوا بالرصاص الحي في البطن والظهر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأشارت الوكالة إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.ولفتت إلى أن "مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي".ونقلت الوكالة عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن "قوات الاحتلال ما زالت تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة".
https://sputnikarabic.ae/20230111/وفاة-شاب-فلسطيني-متأثرا-بإصابته-برصاص-قوة-إسرائيلية-شرقي-نابلس-1072163902.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل اثنين وإصابة 25 برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 25 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في من مدينة نابلس.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن حالات من بين المصابين إصابتهم خطيرة، حيث أصيبوا بالرصاص الحي في البطن والظهر، بحسب وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت الوكالة إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت أطراف البلدة القديمة
من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.
ولفتت إلى أن "مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي
وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي".
ونقلت الوكالة عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن "قوات الاحتلال ما زالت تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة".