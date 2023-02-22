https://sputnikarabic.ae/20230222/العراق-يعلن-تسجيل-هزة-أرضية-بقوة-45-درجة-في-نينوى-1073865266.html
العراق يعلن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة في نينوى
العراق يعلن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة في نينوى
سجلت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، حدوث هزة أرضية، صباح اليوم الأربعاء، في محافظة نينوى شمالي البلاد. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T08:57+0000
2023-02-22T08:57+0000
2023-02-22T08:57+0000
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وأعلنت الهيئة، التابعة لوزارة النقل، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 10:09:12 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (39) كم جنوب غربي قضاء الحضر من محافظة نينوى"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأكدت أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في مكان الحدث بشعور متفاوت"، ولفتت الوزارة إلى أنه "لم ترد أي خسائر تذكر".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230221/إدارة-الكوارث-والطوارئ-التركية-تعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-المدمر-إلى-42310-قتلى-1073836507.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, زلزال, أخبار العالم العربي, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, زلزال, أخبار العالم العربي, العالم العربي, الأخبار
العراق يعلن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة في نينوى
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سجلت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، حدوث هزة أرضية، صباح اليوم الأربعاء، في محافظة نينوى شمالي البلاد.
وأعلنت الهيئة، التابعة لوزارة النقل، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 10:09:12 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (39) كم جنوب غربي قضاء الحضر من محافظة نينوى"، بحسب وكالة
الأنباء العراقية "واع".
وأكدت أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في مكان الحدث بشعور متفاوت"، ولفتت الوزارة إلى أنه "لم ترد أي خسائر تذكر".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات
الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.