https://sputnikarabic.ae/20230222/العراق-يعلن-عن-فتح-3-مراكز-إيواء-لجاليته-في-تركيا-1073853392.html

العراق يعلن عن فتح 3 مراكز إيواء لجاليته في تركيا

العراق يعلن عن فتح 3 مراكز إيواء لجاليته في تركيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، فتح 3 مراكز إيواء للجالية العراقية في تركيا وتجهيزها بمواد الإغاثة اللازمة في أعقاب الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب الدولة... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T06:07+0000

2023-02-22T06:07+0000

2023-02-22T06:07+0000

العراق

أخبار تركيا اليوم

زلزال

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جاء هذا في تصريحات، يوم الثلاثاء، لرئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية، أسامة الرفاعي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الرفاعي إن الوزارة استطاعت إجلاء عدد كبير من العراقيين، بالإضافة لتوفير مراكز إيواء لهم في 3 مناطق رئيسة في جنوب تركيا.وأوضح أن هذه المناطق هي مرسين وغازي عنتاب وأنقرة، وتجهيزها بالمواد الغذائية والصحية.وفيما يتعلق بالمساعدات المقدمة من بلاده إلى تركيا، قال الرفاعي إنها تضم مواد متنوعة غذائية وصحية ومنزلية تتكون من أغطية ومدافئ وخيم.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230221/تركيا-20-ألف-سوري-عادوا-إلى-بلادهم-بعد-الزلزال-1073821871.html

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