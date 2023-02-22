https://sputnikarabic.ae/20230222/العربية-للتصنيع-لـسبوتنيك-الهيئة-تشهد-تطورا-كبيرا-وتسابق-الزمن-لاستعادة-دورها-1073871735.html
العربية للتصنيع لـ"سبوتنيك": الهيئة تشهد تطورا كبيرا وتسابق الزمن لاستعادة دورها
العربية للتصنيع لـ"سبوتنيك": الهيئة تشهد تطورا كبيرا وتسابق الزمن لاستعادة دورها
قال اللواء محمود ميرغني رئيس قطاع العلاقات العامة في الهيئة العربية للتصنيع والمتحدث الرسمي باسمها، إن هناك الكثير من الفعاليات التي شهدها جناح الهيئة العربية... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T11:25+0000
2023-02-22T11:25+0000
2023-02-22T11:25+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات معرض أيدكس ونافدكس 2023، أن جناح الهيئة شهد زيارة العديد من الوفود أهمها زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات والذي أثنى على معروضات الهيئة.وأوضح أن رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مختار عبد اللطيف كان في استقبال الرئيس الإماراتي، ودعيا إلى عودة أبو ظبي لدعم الهيئة، حيث تعد الإمارات و3 دول عربية أخرى كانوا من مؤسسي الهيئة.وطالب رئيس الهيئة بتجسيد العلاقات القوية بين مصر والإمارات في مشاركة أبو ظبي في دعم خطط الهيئة، الأمر الذي تجاوب معه بن زايد، وقال "أبشر خيرا".وتابع ميرغني: "الهيئة تطمح للعودة من جديد لكي تكون أحد أذرع الدولة والدول العربية في الصناعات الدفاعية التي تأسست من أجلها علاوة على الصناعات المدنية.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023"، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993، ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230221/-صفقات-آيدكس-ونافدكس-2023-تصل-إلى-1264-مليار-درهم-إماراتي-خلال-أول-يومين-1073848121.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, آيدكس 2023, نافدكس 2023, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, آيدكس 2023, نافدكس 2023, العالم العربي, الأخبار
العربية للتصنيع لـ"سبوتنيك": الهيئة تشهد تطورا كبيرا وتسابق الزمن لاستعادة دورها
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قال اللواء محمود ميرغني رئيس قطاع العلاقات العامة في الهيئة العربية للتصنيع والمتحدث الرسمي باسمها، إن هناك الكثير من الفعاليات التي شهدها جناح الهيئة العربية للتصنيع التابع لجمهورية مصر العربية المشارك في فعاليات أيدكس 2023 في أبو ظبي خلال اليومين الماضيين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك
"، على هامش فعاليات معرض أيدكس ونافدكس 2023، أن جناح الهيئة شهد زيارة العديد من الوفود أهمها زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات والذي أثنى على معروضات الهيئة.
وأوضح أن رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مختار عبد اللطيف كان في استقبال الرئيس الإماراتي، ودعيا إلى عودة أبو ظبي لدعم الهيئة، حيث تعد الإمارات و3 دول عربية أخرى كانوا من مؤسسي الهيئة.
وطالب رئيس الهيئة بتجسيد العلاقات القوية بين مصر والإمارات
في مشاركة أبو ظبي في دعم خطط الهيئة، الأمر الذي تجاوب معه بن زايد، وقال "أبشر خيرا".
وتابع ميرغني: "الهيئة تطمح للعودة من جديد لكي تكون أحد أذرع الدولة والدول العربية في الصناعات الدفاعية التي تأسست من أجلها علاوة على الصناعات المدنية.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023
" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023"، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993، ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس
" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.