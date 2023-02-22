https://sputnikarabic.ae/20230222/اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-يجب-زيادة-المساعدات-الإنسانية-في-شرق-أوكرانيا-1073856174.html

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: يجب زيادة المساعدات الإنسانية في شرق أوكرانيا

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: يجب زيادة المساعدات الإنسانية في شرق أوكرانيا

قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت مارديني، لوكالة "سبوتنيك" إنه ينبغي تعزيز العمل الإنساني في منطقة دونباس بالنظر إلى أن احتياجات السكان هناك... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T04:54+0000

2023-02-22T04:54+0000

2023-02-22T05:08+0000

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الرياض - سبوتنيك. قال مارديني على هامش منتدى الرياض الدولي الثالث للعمل الإنساني: "أعتقد اليوم أننا المنظمة الدولية الوحيدة التي لديها موظفون دوليون يعملون هناك".وأضاف: "بالطبع، نحن بحاجة إلى تكثيف عملنا الإنساني، لأن ... الاحتياجات الإنسانية، وخاصة في دونيتسك، مرتفعة للغاية".وأشار مارديني إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر موجودة في لوغانسك ودونيتسك منذ عام 2014 ولديها مكاتب تضم ما يقرب من 200 موظف.ولفت المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن:وقال: "نحن بحاجة أيضا إلى الوصول إلى أماكن مثل خيرسون وزابوروجيه حيث لا تستطيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الوصول، لذلك، لا يسعنا إلا أن نكرر طلبنا إلى روسيا لتسهيل وصولنا. أيضا، في لوغانسك، ودونيتسك لتوسيع نطاقها، ولكن أيضا في خيرسون وزابوروجيه حيث الاحتياجات الإنسانية عالية للغاية، وحيث لدينا دور نؤديه لمساعدة المتضررين من هذا الصراع".وأضاف أنه ينبغي بذل جهود لتوسيع الوجود الإنساني حتى يتمكن الناس من الحصول على الدعم، وتمكين المستشفيات من الحصول على الدعم، وتمكين المجتمعات المحلية أيضا من تلقي المساعدات الإنسانية ودعمها في سبل عيشها في فصل الشتاء القاسي بشكل خاص في هذه المناطق المتضررة بشدة من النزاع.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاص لتحرير إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-روسيا-فعلت-كل-شيء-ممكن-لحل-مشاكل-دونباس-بوسائل-سلمية-1073812570.html

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