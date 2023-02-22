https://sputnikarabic.ae/20230222/انتقادات-لأعلى-هيئة-دينية-في-تركيا-بسبب-زواج-القاصرات-الناجيات-من-الزلزال-1073869855.html
انتقادات لأعلى هيئة دينية في تركيا بسبب "زواج القاصرات الناجيات من الزلزال"
انتقادات لأعلى هيئة دينية في تركيا بسبب "زواج القاصرات الناجيات من الزلزال"
أثارت مؤسسة "ديانت" أعلى هيئة دينية في تركيا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت فتوى تجيز زواج القاصرات الناجيات من الزلزال من أفراد العائلات... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T10:26+0000
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2023-02-22T10:26+0000
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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأطفال الذين نجوا من الزلزال ولم يتم التعرف على أقاربهم تم تسليمهم لجمعيات ومراكز.ووفقا للتقارير، فإن مئات من الأيتام القصّر أودعوا مراكز وجمعيات حكومية وغير حكومية في انتظار هدوء الفوضى التي خلفتها الكارثة وخروج الحكومة التركية من حالة الإرباك في التعامل مع أسوأ زلزال ضرب البلاد.وفي الأيام الأخيرة الماضية، كثرت التساؤولات حول تبني أطفال من الناجين من الزلزال وجواز الزواج من قاصرات.وتحولت هذه الإجابات إلى موضوع ساخن على وسائل التواصل الاجتماعي، كما شن الكاتب والصحفي التركي فاتح التايلي هجوما لاذعا على "ديانت"، قائلا: "أنتم منحرفون، أذهبوا وادخلوا صناعة الإباحية".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230218/تركيا-تؤكد-وجود-أسلحة-قادرة-على-إحداث-زلزال-1073674902.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
انتقادات لأعلى هيئة دينية في تركيا بسبب "زواج القاصرات الناجيات من الزلزال"
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أثارت مؤسسة "ديانت" أعلى هيئة دينية في تركيا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت فتوى تجيز زواج القاصرات الناجيات من الزلزال من أفراد العائلات الحاضنات لهن.
وذكرت
وسائل إعلام محلية أن الأطفال الذين نجوا من الزلزال ولم يتم التعرف على أقاربهم تم تسليمهم لجمعيات ومراكز.
ووفقا للتقارير، فإن مئات من الأيتام القصّر أودعوا مراكز وجمعيات حكومية وغير حكومية في انتظار هدوء الفوضى التي خلفتها الكارثة وخروج الحكومة التركية من حالة الإرباك في التعامل مع أسوأ زلزال ضرب البلاد.
وفي الأيام الأخيرة الماضية، كثرت التساؤولات حول تبني أطفال من الناجين من الزلزال وجواز الزواج من قاصرات.
وأجابت "ديانت" في بيان بأن التبني لا يجوز كما لا يجوز أن يكون المتبنى وريثا ولا يوجد عائق يحول بين زواج المتبني بالمتبنى.
وتحولت هذه الإجابات إلى موضوع ساخن على وسائل التواصل الاجتماعي، كما شن الكاتب والصحفي التركي فاتح التايلي هجوما لاذعا على "ديانت"، قائلا: "أنتم منحرفون، أذهبوا وادخلوا صناعة الإباحية".
وضرب زلزال مدمر بقوة
7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.