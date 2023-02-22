https://sputnikarabic.ae/20230222/برلمان-المجر-يصوت-على-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-في-مارس-1073892505.html
برلمان المجر يصوت على انضمام فنلندا والسويد للناتو في مارس
برلمان المجر يصوت على انضمام فنلندا والسويد للناتو في مارس
يصوت نواب البرلمان المجري للمصادقة على طلبات انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي في مطلع مارس/آذار المقبل، وفقا لجدول أعمال البرلمان الذي نشر اليوم... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T18:27+0000
2023-02-22T18:27+0000
2023-02-22T18:27+0000
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وذكر جدول الأعمال أن النقاش العام على طلبات عضويتها سيجرى الأسبوع المقبل وأن التصويت لكل دولة سيجرى على حدة.ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت خلال الفترة من 6 على 9 مارس/ آذار، بحسب "فرانس برس".وفي أواخر العام الماضي، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، أن برلمان بلاده سيصادق على انضمام فنلندا والسويد للناتو في عام 2023.وذكر رئيس الوزراء على هامش قمة مجموعة فيشيغراد في سلوفاكيا أن المجر تدعم انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".وأوضح آنذاك أن الأمر سيكون مدرجا ضمن جدول أعمال أول دورة للبرلمان العام المقبل.يذكر أن الحزب الحاكم في المجر قد رفض بشكل أكثر من تحديد جلسة في البرلمان، وذلك لمناقشة القضية على الرغم من أن الحكومة تصر على أنها تدعم انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20230216/تشاووش-أوغلو-تركيا-بحثت-مع-دول-الناتو-انضمام-فنلندا-إلى-الحلف-بشكل-منفصل-عن-السويد-1073606757.html
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السويد, فنلندا, الناتو, المجر, العالم
السويد, فنلندا, الناتو, المجر, العالم
برلمان المجر يصوت على انضمام فنلندا والسويد للناتو في مارس
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يصوت نواب البرلمان المجري للمصادقة على طلبات انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي في مطلع مارس/آذار المقبل، وفقا لجدول أعمال البرلمان الذي نشر اليوم الأربعاء.
وذكر جدول الأعمال أن النقاش العام على طلبات عضويتها سيجرى الأسبوع المقبل وأن التصويت لكل دولة سيجرى على حدة.
ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت خلال الفترة من 6 على 9 مارس/ آذار، بحسب "فرانس برس".
وفي أواخر العام الماضي، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، أن برلمان بلاده سيصادق على انضمام فنلندا والسويد
للناتو في عام 2023.
وذكر رئيس الوزراء على هامش قمة مجموعة فيشيغراد في سلوفاكيا أن المجر تدعم انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي
"الناتو".
وأوضح آنذاك أن الأمر سيكون مدرجا ضمن جدول أعمال أول دورة للبرلمان العام المقبل.
يذكر أن الحزب الحاكم في المجر قد رفض بشكل أكثر من تحديد جلسة في البرلمان، وذلك لمناقشة القضية على الرغم من أن الحكومة تصر على أنها تدعم انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي.