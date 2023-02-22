https://sputnikarabic.ae/20230222/برلين-تطرد-دبلوماسيين-إيرانيين-اثنين-على-خلفية-حكم-إعدام-بحق-معارض-إيراني-يحمل-الجنسية-الألمانية-1073871277.html

برلين تطرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين على خلفية حكم إعدام بحق معارض إيراني يحمل الجنسية الألمانية

برلين تطرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين على خلفية حكم إعدام بحق معارض إيراني يحمل الجنسية الألمانية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، "طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين، على خلفية قرار محكمة في طهران بإعدام معارض يحمل الجنسية الألمانية، وهو جمشيد... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الخارجية الألمانية، في بيان لها، إنه "على خلفية حكم الإعدام الصادر ضد شارمهد، فقد أعلنت الحكومة الألمانية أن اثنين من دبلوماسيي السفارة الإيرانية غير مرغوب بوجودهما على الأراضي الألمانية، وطالبنا بمغادرتهما للبلاد. وندعو إيران لإلغاء حكم الإعدام ضد جمشيد شارمهد".وكانت وزارة الخارجية الألمانية حذرت إيران، أمس الثلاثاء، من تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد، زعيم تنظيم "تندر" المصنف إرهابيا في إيران، إثر إدانته بالتخطيط لعمليات إرهابية.وأضافت أن برلين "تدعو إيران إلى معالجة النواقص التي شهدتها محاكمة شارمهد في إجراءات الاستئناف، وتصحيح الحكم وفقًا لذلك، والامتناع عن عقوبة الإعدام".واعتبرت برلين أن الحكم على المواطن الألماني من أصول إيرانية "غير إنساني ولم يخضع لمحاكمة عادلة، حيث لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى محامٍ، ومن جانبنا قمنا بحملة من أجل شارمهد على مستوى عالٍ منذ اعتقاله، والذي جاء في ظروف مشكوك فيها للغاية".وقضت محكمة في طهران، بإعدام شارمهد. وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أنه بعد الانتهاء من التحقيقات، "قضت المحكمة الثورية في طهران بإعدام زعيم تنظيم تندر الإرهابية، جمشيد شارمهد لإدانته بالتخطيط لأعمال إرهابية".وأعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية عام 2020، القبض على شارمهد بعد تفكيك خلية تابعة لمنظمة تندر التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.واعتقلت السلطات الإيرانية شارمهد قبل أكثر من عامين، وحينها أوضحت أن تنظيم "تندر" تأسس عام 2004، بزعامة شخص يسمى "فتح الله منوجهري" الملقب بـ "فرود فولادوند".وذكرت أنه "بعد اختفاء فرود فولادوند، جاء جمشيد شارمهد، وتولى القيادة"، مؤكدةً أن هذه المجموعة تبنت بشكل مباشر عمليات إرهابية داخل إيران.وتابعت أن هذا "التنظيم الإرهابي" نفذ عمليات إرهابية في إيران، بينها استهداف مجلس عزاء في عاشوراء، أدى إلى مقتل 14 شخصا وجرح 215 آخرين.وخلال الأعوام القليلة الماضية، اعتقلت السلطات الإيرانية عددا من المواطنين مزدوجي الجنسية معظمهم أمريكيون من أصول إيرانية.وجمشيد شارمهد (67 عاما) يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية وكان يقيم في أمريكا قبل إلقاء القبض عليه في أغسطس/آب 2016، في عملية معقدة نفذتها قوات الأمن الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230221/إيران-الحكم-بإعدام-زعيم-تنظيم-تندر-بتهمة-التخطيط-لأعمال-إرهابية-1073820655.html

https://sputnikarabic.ae/20230221/برلين-ترفض-الحكم-الإيراني-بإعدام--زعيم-تنظيم-تندر-الذي-يحمل-الجنسية-الألمانية-1073847743.html

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