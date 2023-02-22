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https://sputnikarabic.ae/20230222/بعد-18-عاما-رونالدينيو-يهدي-كرته-الذهبية-لمتحف-برشلونة-فيديو-1073874095.html
بعد 18 عاما... رونالدينيو يهدي كرته الذهبية لمتحف برشلونة... فيديو
بعد 18 عاما... رونالدينيو يهدي كرته الذهبية لمتحف برشلونة... فيديو
بعد 18 عاما من حصوله على الجائزة، البرازيلي رونالدينيو، يهدي الكرة الذهبية التي توج بها عام 2005 لمتحف نادي برشلونة. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T12:21+0000
2023-02-22T12:21+0000
رياضة
رونالدينيو
جائزة
الكرة الذهبية
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ونشر فريق برشلونة مقطع فيديو عبر جسابه على موقع "تويتر" يظهر رونالدينيو وهو يضع الكرة الذهبية في المتحف.وسلم رونالدينيو الكرة الذهبية، لرئيس النادي لابورتا، بمتحف برشلونة، بحضور عدد من مسؤولي النادي الكتالوني، وجوردي بيناس رئيس المتحف.وكان نجم برشلونة وميلان السابق قد وعد في 2017 بمنح كرته التي فاز بها بقميص برشلونة للمتحف، لكن بسبب الجائحة وظروف خاصة تأجل تنفيذ الوعد.
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رياضة, رونالدينيو, جائزة, الكرة الذهبية
رياضة, رونالدينيو, جائزة, الكرة الذهبية

بعد 18 عاما... رونالدينيو يهدي كرته الذهبية لمتحف برشلونة... فيديو

12:21 GMT 22.02.2023
رونالدينيو
رونالدينيو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
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بعد 18 عاما من حصوله على الجائزة، البرازيلي رونالدينيو، يهدي الكرة الذهبية التي توج بها عام 2005 لمتحف نادي برشلونة.
ونشر فريق برشلونة مقطع فيديو عبر جسابه على موقع "تويتر" يظهر رونالدينيو وهو يضع الكرة الذهبية في المتحف.
وسلم رونالدينيو الكرة الذهبية، لرئيس النادي لابورتا، بمتحف برشلونة، بحضور عدد من مسؤولي النادي الكتالوني، وجوردي بيناس رئيس المتحف.
وقال رونالدينيو في تصريحات بالمناسبة: "سعيد جدا لأن الكرة الذهبية في بيتها، هناك الكثير من الذكريات الجميلة عندما أزور المتحف وأرى أصدقائي والألقاب، أفتقدهم كلهم. تحياتي للمشجعين الذين عاملوني بكثير من التقدير والحب".
وكان نجم برشلونة وميلان السابق قد وعد في 2017 بمنح كرته التي فاز بها بقميص برشلونة للمتحف، لكن بسبب الجائحة وظروف خاصة تأجل تنفيذ الوعد.
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