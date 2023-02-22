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بكين تأمل أن تحل واشنطن وروسيا الخلافات بشأن معاهدة "نيو ستارت" عبر الحوار
بكين تأمل أن تحل واشنطن وروسيا الخلافات بشأن معاهدة "نيو ستارت" عبر الحوار
أعربت الصين عن أملها بأن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من تسوية الخلافات بينهما بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت" عبر الحوار، بعد... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T08:33+0000
2023-02-22T08:33+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحافي: "تأمل الصين أن يتمكن الجانبان من تسوية خلافاتهما عبر الحوار البناء والمشاورات لضمان التنفيذ السلس للمعاهدة".وأضاف ون بين، أن معاهدة "نيو ستارت" على قدر عظيم من الأهمية بالنسبة للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي، ودفع السلام العالمي والإقليمي ونزع السلاح النووي.معاهدة "ستارت" هي مذكرة التفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة، بروتوكول بشأن الإجراءات التي تحكم القضاء على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات، البروتوكول الخاص بعرض وتفتيش القاذفات الثقيلة.كان الشرط الرئيسي لمعاهدة "ستارت" هو التزام روسيا والولايات المتحدة بتخفيض عدد الرؤوس الحربية على منصات الإطلاق الاستراتيجية إلى مستوى 3- 3.5 ألف وحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230222/ريابكوف-روسيا-قادرة-على-مراقبة-الإمكانات-النووية-الأمريكية-1073861146.html
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روسيا, العالم, الصين
روسيا, العالم, الصين

بكين تأمل أن تحل واشنطن وروسيا الخلافات بشأن معاهدة "نيو ستارت" عبر الحوار

08:33 GMT 22.02.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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أعربت الصين عن أملها بأن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من تسوية الخلافات بينهما بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت" عبر الحوار، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، تعليق مشاركة روسيا بالمعاهدة.
بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحافي: "تأمل الصين أن يتمكن الجانبان من تسوية خلافاتهما عبر الحوار البناء والمشاورات لضمان التنفيذ السلس للمعاهدة".

وأضاف ون بين، أن معاهدة "نيو ستارت" على قدر عظيم من الأهمية بالنسبة للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي، ودفع السلام العالمي والإقليمي ونزع السلاح النووي.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
ريابكوف: روسيا قادرة على مراقبة الإمكانات النووية الأمريكية
07:56 GMT
معاهدة "ستارت" هي مذكرة التفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة، بروتوكول بشأن الإجراءات التي تحكم القضاء على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات، البروتوكول الخاص بعرض وتفتيش القاذفات الثقيلة.
كان الشرط الرئيسي لمعاهدة "ستارت" هو التزام روسيا والولايات المتحدة بتخفيض عدد الرؤوس الحربية على منصات الإطلاق الاستراتيجية إلى مستوى 3- 3.5 ألف وحدة.
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