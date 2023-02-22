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سلاح الجو الروسي يدمر مقرا أوكرانيا لإنتاج المدافع الثقيلة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230222/بلومبرغ-الولايات-المتحدة-تعتزم-تزويد-أوكرانيا-بقنابل-موجهة-بعيدة-المدى-1073869716.html
"بلومبرغ": الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل موجهة بعيدة المدى
"بلومبرغ": الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل موجهة بعيدة المدى
أشار تقرير إعلامي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل من نوع "Jdam-ER" المعدلة بعيدة المدى. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T10:28+0000
2023-02-22T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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بحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ" فإن هذه الذخيرة تصنعها شركة "بوينغ" ويتم توجيهها بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وقادرة إصابة أهداف على مسافة تزيد عن 72 كيلومترا.لم يقر البنتاغون رسميا بأنه سيرسل النسخة المعدلة من الذخيرة، واكتفى بالقول إنها سترسل "ذخائر دقيقة التوجيه محمولة جوا" كجزء من حزمة بقيمة 1.85 مليار دولار أُعلن عنها في 21 ديسمبر/ كانون الأول.بدورها، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كيلي فلين إن الولايات المتحدة لن تحدد الذخيرة لأسباب تتعلق بأمن العمليات، ويتم استخدام مجموعات "Jdam" من قبل القوات الجوية والبحرية الأمريكية وتم بيعها إلى أكثر من 26 دولة.من المعروف أن شركة "Boeing" تلقت طلبًا بقيمة 40.5 مليون دولار من القوات الجوية في 20 يناير/ كانون الثاني بموجب عقد "Jdam" الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230221/ترامب-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لكييف-تطيل-أمد-النزاع-في-أوكرانيا-1073799313.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

"بلومبرغ": الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل موجهة بعيدة المدى

10:28 GMT 22.02.2023
© AFP 2023صواريخ نووية أمريكية - مينتمان
صواريخ نووية أمريكية - مينتمان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل من نوع "Jdam-ER" المعدلة بعيدة المدى.
بحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ" فإن هذه الذخيرة تصنعها شركة "بوينغ" ويتم توجيهها بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وقادرة إصابة أهداف على مسافة تزيد عن 72 كيلومترا.
لم يقر البنتاغون رسميا بأنه سيرسل النسخة المعدلة من الذخيرة، واكتفى بالقول إنها سترسل "ذخائر دقيقة التوجيه محمولة جوا" كجزء من حزمة بقيمة 1.85 مليار دولار أُعلن عنها في 21 ديسمبر/ كانون الأول.
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بدورها، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كيلي فلين إن الولايات المتحدة لن تحدد الذخيرة لأسباب تتعلق بأمن العمليات، ويتم استخدام مجموعات "Jdam" من قبل القوات الجوية والبحرية الأمريكية وتم بيعها إلى أكثر من 26 دولة.

ويمكن تزويد "Jdam-ER" بقنابل غير موجهة تزن ما بين 200 و900 كيلوغرام، وبمجرد إطلاقها، تفتح القنبلة جناحيها، ما يسمح لها بالتحليق لمسافة تصل إلى 72 كيلومترًا وتضاعف من مدى السلاح الأصلي ثلاث مرات. تم تطوير قنبلة "Jdam" الموسعة بالتعاون مع سلاح الجو الملكي الأسترالي.

من المعروف أن شركة "Boeing" تلقت طلبًا بقيمة 40.5 مليون دولار من القوات الجوية في 20 يناير/ كانون الثاني بموجب عقد "Jdam" الحالي.
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