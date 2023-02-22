https://sputnikarabic.ae/20230222/بلومبرغ-الولايات-المتحدة-تعتزم-تزويد-أوكرانيا-بقنابل-موجهة-بعيدة-المدى-1073869716.html
"بلومبرغ": الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل موجهة بعيدة المدى
"بلومبرغ": الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل موجهة بعيدة المدى
أشار تقرير إعلامي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل من نوع "Jdam-ER" المعدلة بعيدة المدى. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T10:28+0000
2023-02-22T10:28+0000
2023-02-22T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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بحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ" فإن هذه الذخيرة تصنعها شركة "بوينغ" ويتم توجيهها بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وقادرة إصابة أهداف على مسافة تزيد عن 72 كيلومترا.لم يقر البنتاغون رسميا بأنه سيرسل النسخة المعدلة من الذخيرة، واكتفى بالقول إنها سترسل "ذخائر دقيقة التوجيه محمولة جوا" كجزء من حزمة بقيمة 1.85 مليار دولار أُعلن عنها في 21 ديسمبر/ كانون الأول.بدورها، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كيلي فلين إن الولايات المتحدة لن تحدد الذخيرة لأسباب تتعلق بأمن العمليات، ويتم استخدام مجموعات "Jdam" من قبل القوات الجوية والبحرية الأمريكية وتم بيعها إلى أكثر من 26 دولة.من المعروف أن شركة "Boeing" تلقت طلبًا بقيمة 40.5 مليون دولار من القوات الجوية في 20 يناير/ كانون الثاني بموجب عقد "Jdam" الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230221/ترامب-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لكييف-تطيل-أمد-النزاع-في-أوكرانيا-1073799313.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
"بلومبرغ": الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل موجهة بعيدة المدى
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل من نوع "Jdam-ER" المعدلة بعيدة المدى.
بحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ"
فإن هذه الذخيرة تصنعها شركة "بوينغ" ويتم توجيهها بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وقادرة إصابة أهداف على مسافة تزيد عن 72 كيلومترا.
لم يقر البنتاغون رسميا بأنه سيرسل النسخة المعدلة من الذخيرة، واكتفى بالقول إنها سترسل "ذخائر دقيقة التوجيه محمولة جوا" كجزء من حزمة بقيمة 1.85 مليار دولار أُعلن عنها في 21 ديسمبر/ كانون الأول.
بدورها، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كيلي فلين إن الولايات المتحدة لن تحدد الذخيرة لأسباب تتعلق بأمن العمليات، ويتم استخدام مجموعات "Jdam" من قبل القوات الجوية والبحرية الأمريكية وتم بيعها إلى أكثر من 26 دولة.
ويمكن تزويد "Jdam-ER" بقنابل غير موجهة تزن ما بين 200 و900 كيلوغرام، وبمجرد إطلاقها، تفتح القنبلة جناحيها، ما يسمح لها بالتحليق لمسافة تصل إلى 72 كيلومترًا وتضاعف من مدى السلاح الأصلي ثلاث مرات. تم تطوير قنبلة "Jdam" الموسعة بالتعاون مع سلاح الجو الملكي الأسترالي.
من المعروف أن شركة "Boeing" تلقت طلبًا بقيمة 40.5 مليون دولار من القوات الجوية في 20 يناير/ كانون الثاني بموجب عقد "Jdam" الحالي.