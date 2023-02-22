https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-الروس-يكافحون-بشجاعة-ضد-النازية-الجديدة-في-أوكرانيا-ويدافعون-عن-أراضي-بلادهم-التاريخية-1073899397.html

بوتين: القوات الروسية تكافح بشجاعة النازية الجديدة المنتشرة في أوكرانيا

بوتين: القوات الروسية تكافح بشجاعة النازية الجديدة المنتشرة في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة تكافح بشجاعة وبطولة النازية الجديدة التي ظهرت في أوكرانيا. 22.02.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين، اليوم الأربعاء، في كلمة له بمناسبة يوم المدافع عن الوطن: "يقوم مقاتلونا الآن بشجاعة وبطولة، بمكافحة النازية الجديدة التي تجذرّت في أوكرانيا، ويدافعون عن شعوبنا وأراضينا التاريخية".ووجه بوتين التهنئة لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة قائلا: "أود أن أوجه خالص التهنئة للعسكريين والمتطوعين والمواطنين الذين تم استدعاؤهم، والخبراء من كافة التخصصات، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس بوتين، في كلمة بالمناسبة ذاتها، إن معركة تجري في الوقت الحالي على الحدود التاريخية لروسيا من أجل الشعب الروسي، مشيرا إلى أن القيادة العسكرية العليا للبلاد أبلغته بذلك.وأضاف أنه اليوم بينما "نحمي مصالحنا وشعبنا وثقافتنا ولغتنا وأرضنا" فإن كل الشعب يعتبر مدافعا عن الوطن.

https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-اليوم-تجري-المعركة-على-حدودنا-التاريخية-ومن-أجل-مواطنينا-1073877396.html

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