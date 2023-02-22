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https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-الروس-يكافحون-بشجاعة-ضد-النازية-الجديدة-في-أوكرانيا-ويدافعون-عن-أراضي-بلادهم-التاريخية-1073899397.html
بوتين: القوات الروسية تكافح بشجاعة النازية الجديدة المنتشرة في أوكرانيا
بوتين: القوات الروسية تكافح بشجاعة النازية الجديدة المنتشرة في أوكرانيا
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة تكافح بشجاعة وبطولة النازية الجديدة التي ظهرت في أوكرانيا. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T21:27+0000
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الأخبار
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين، اليوم الأربعاء، في كلمة له بمناسبة يوم المدافع عن الوطن: "يقوم مقاتلونا الآن بشجاعة وبطولة، بمكافحة النازية الجديدة التي تجذرّت في أوكرانيا، ويدافعون عن شعوبنا وأراضينا التاريخية".ووجه بوتين التهنئة لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة قائلا: "أود أن أوجه خالص التهنئة للعسكريين والمتطوعين والمواطنين الذين تم استدعاؤهم، والخبراء من كافة التخصصات، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس بوتين، في كلمة بالمناسبة ذاتها، إن معركة تجري في الوقت الحالي على الحدود التاريخية لروسيا من أجل الشعب الروسي، مشيرا إلى أن القيادة العسكرية العليا للبلاد أبلغته بذلك.وأضاف أنه اليوم بينما "نحمي مصالحنا وشعبنا وثقافتنا ولغتنا وأرضنا" فإن كل الشعب يعتبر مدافعا عن الوطن.
https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-اليوم-تجري-المعركة-على-حدودنا-التاريخية-ومن-أجل-مواطنينا-1073877396.html
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الأخبار, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم
الأخبار, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم

بوتين: القوات الروسية تكافح بشجاعة النازية الجديدة المنتشرة في أوكرانيا

21:27 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 21:40 GMT 22.02.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة تكافح بشجاعة وبطولة النازية الجديدة التي ظهرت في أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين، اليوم الأربعاء، في كلمة له بمناسبة يوم المدافع عن الوطن: "يقوم مقاتلونا الآن بشجاعة وبطولة، بمكافحة النازية الجديدة التي تجذرّت في أوكرانيا، ويدافعون عن شعوبنا وأراضينا التاريخية".
ووجه بوتين التهنئة لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة قائلا: "أود أن أوجه خالص التهنئة للعسكريين والمتطوعين والمواطنين الذين تم استدعاؤهم، والخبراء من كافة التخصصات، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته بالاحتفال بمناسبة يوم حماة الوطن المقام في ملعب لوجنيكي بتاريخ 22 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
بوتين: اليوم تجري المعركة على حدودنا التاريخية من أجل شعبنا... فيديو
13:17 GMT

وأضاف "في هذا اليوم، نوجه أطيب الكلمات لمحاربينا القدامى الأعزاء الذين هزموا النازية ودافعوا عن حرية واستقلال وطنهم. ستبقى مآثركم خلال الحرب الوطنية العظمى في الذاكرة التاريخية لشعبنا إلى الأبد كمثال حي على الوطنية والشجاعة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس بوتين، في كلمة بالمناسبة ذاتها، إن معركة تجري في الوقت الحالي على الحدود التاريخية لروسيا من أجل الشعب الروسي، مشيرا إلى أن القيادة العسكرية العليا للبلاد أبلغته بذلك.
وأضاف أنه اليوم بينما "نحمي مصالحنا وشعبنا وثقافتنا ولغتنا وأرضنا" فإن كل الشعب يعتبر مدافعا عن الوطن.
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