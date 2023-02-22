https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-اليوم-تجري-المعركة-على-حدودنا-التاريخية-ومن-أجل-مواطنينا-1073877396.html
بوتين: اليوم تجري المعركة على حدودنا التاريخية من أجل شعبنا... فيديو
بوتين: اليوم تجري المعركة على حدودنا التاريخية من أجل شعبنا... فيديو
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن معركة تجري في الوقت الحالي على الحدود التاريخية لروسيا من أجل الشعب الروسي، مشيرا إلى أن القيادة العسكرية... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T13:17+0000
2023-02-22T13:17+0000
2023-02-22T13:37+0000
روسيا
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وأضاف بوتين خلال مشاركته في الاحتفال بمناسبة يوم "حماة الوطن" المقام في ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو، أنه اليوم بينما "نحمي مصالحنا وشعبنا وثقافتنا ولغتنا وأرضنا" فإن كل الشعب يعتبر مدافع عن الوطن.وصافح الرئيس بوتين عند دخوله إلى منثة الاحتفال الجنود المتواجدين، وقال: "هناك أناس، هم يقفون هنا، بجواري... هناك أناس يقررون بأنفسهم الدفاع عن أكثر الأشياء المقدسة والأعز لدينا. الأسرة والوطن".وبعد عزف النشيد الروسي، اقترب بوتين مرة أخرى من أفراد الجيش وصافحهم مرة أخرى وتحدث مع بعضهم ووجه تحية إلى الجمهور وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-يتوقع-وصول-حجم-التبادل-التجاري-مع-الصين-إلى-200-مليار-دولار-1073872721.html
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روسيا
بوتين: اليوم تجري المعركة على حدودنا التاريخية من أجل شعبنا... فيديو
13:17 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 13:37 GMT 22.02.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن معركة تجري في الوقت الحالي على الحدود التاريخية لروسيا من أجل الشعب الروسي، مشيرا إلى أن القيادة العسكرية العليا للبلاد أبلغته بذلك.
وأضاف بوتين خلال مشاركته في الاحتفال بمناسبة يوم "حماة الوطن" المقام في ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو، أنه اليوم بينما "نحمي مصالحنا وشعبنا وثقافتنا ولغتنا وأرضنا" فإن كل الشعب يعتبر مدافع عن الوطن.
"الآن فقط كنت أستمع إلى القيادة العسكرية العليا للبلاد التي توجد الآن معركة على حدودنا التاريخية لشعبنا ، يخوضها نفس المقاتلين الشجعان الذين يقفون الآن إلى جوارنا هنا".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
"بهذا المعنى، اليوم، عندما نحمي مصالحنا، عندما نحمي شعبنا، عندما نحمي ثقافتنا ولغتنا وأراضينا. إن الجميع.. كل شعبنا هم مدافعون عن الوطن اليوم".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وصافح الرئيس بوتين عند دخوله إلى منثة الاحتفال الجنود المتواجدين، وقال: "هناك أناس، هم يقفون هنا، بجواري... هناك أناس يقررون بأنفسهم الدفاع عن أكثر الأشياء المقدسة والأعز لدينا. الأسرة والوطن".
وبعد عزف النشيد الروسي، اقترب بوتين مرة أخرى من أفراد الجيش وصافحهم مرة أخرى وتحدث مع بعضهم ووجه تحية إلى الجمهور وروسيا.