https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-يتوقع-وصول-حجم-التبادل-التجاري-مع-الصين-إلى-200-مليار-دولار-1073872721.html
بوتين يتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع الصين إلى 200 مليار دولار
بوتين يتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع الصين إلى 200 مليار دولار
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن حجم التجارة بين روسيا والصين سيصل إلى 200 مليار دولار قبل عام 2024. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T11:34+0000
2023-02-22T11:34+0000
2023-02-22T11:34+0000
روسيا
الصين
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وقال بوتين في اجتماع مع رئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للشؤون الخارجية وانغ يي: "لقد وضعنا لأنفسنا هدف الوصول إلى 200 مليار دولار في عام 2024، في العام الماضي كانت 185 مليار دولار بالفعل، وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأننا سنصل إلى أهدافنا على مستوى حجم التجارة، وربما حتى قبل الموعد المخطط له".ونقل بوتين تحياته إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ في الاجتماع الذي شارك فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف من الجانب الروسي.وأضاف بوتين أن روسيا ممتنة للصين للعمل المشترك، والعلاقات الدولية معقدة الآن في العالم.وأشار بوتين إلى أنه "لهذا السبب، فإن التعاون على الساحة الدولية بين روسيا والصين مهم لاستقرار الوضع الدولي".من جهته قال وانغ يي إن العلاقات بين موسكو وبكين لا تخضع لضغوط من أطراف ثالثة.وأردف يي: "الصين مستعدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا في جميع المجالات لصالح بلداننا والعالم بأسره".
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روسيا, الصين
بوتين يتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع الصين إلى 200 مليار دولار
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن حجم التجارة بين روسيا والصين سيصل إلى 200 مليار دولار قبل عام 2024.
وقال بوتين في اجتماع مع رئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للشؤون الخارجية وانغ يي: "لقد وضعنا لأنفسنا هدف الوصول إلى 200 مليار دولار في عام 2024، في العام الماضي كانت 185 مليار دولار بالفعل، وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأننا سنصل إلى أهدافنا على مستوى حجم التجارة، وربما حتى قبل الموعد المخطط له".
وأشار بوتين إلى أن البلدين يتعاونان أيضًا في مجال العلاقات الدولية.
ونقل بوتين تحياته إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ في الاجتماع الذي شارك فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف من الجانب الروسي.
وأضاف بوتين أن روسيا ممتنة للصين للعمل المشترك، والعلاقات الدولية معقدة الآن في العالم.
نحن ممتنون لكم ولجميع زملائكم في فريق وزارة الخارجية الكبير، نوجه آيات التقدير والامتنان لهذا العمل المشترك، العلاقات الدولية صعبة اليوم، ولم تتحسن بعد انهيار النظام الثنائي القطب بل على العكس، لقد أصبحت أكثر حدة.
وأشار بوتين إلى أنه "لهذا السبب، فإن التعاون على الساحة الدولية بين روسيا والصين مهم لاستقرار الوضع الدولي".
من جهته قال وانغ يي إن العلاقات بين موسكو وبكين لا تخضع لضغوط من أطراف ثالثة.
علاقاتنا ليست موجهة إلى دول ثالثة ولا تخضع لضغوط من أطراف ثالثة. لدينا أساس متين في الاقتصاد والسياسة والثقافة.
وأردف يي: "الصين
مستعدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا في جميع المجالات لصالح بلداننا والعالم بأسره".