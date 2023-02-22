https://sputnikarabic.ae/20230222/تجارة-السعودية-مع-الصين-تتفوق-على-الغرب-1073869578.html

تجارة السعودية مع الصين تتفوق على الغرب

تجارة السعودية مع الصين تتفوق على الغرب

على مدى العقدين الماضيين، كان الوجود الاقتصادي للصين ينمو بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم. 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T10:32+0000

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لقد تجاوزت البلاد بالفعل الولايات المتحدة باعتبارها أكبر شريك تجاري للدول المتقدمة مثل اليابان والاتحاد الأوروبي.ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحقق تقدمًا كبيرًا في الشرق الأوسط أيضًا.تطور العلاقات التجاريةمع تجاوز واردات الصين من المملكة العربية السعودية وصادراتها إليها الآن التجارة المشتركة للدولة المنتجة للنفط مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أصبحت الصين الشريك التجاري المهيمن للمملكة العربية السعودية.في عام 2001، كانت تجارة المملكة العربية السعودية مع الصين مجرد جزء بسيط - فقط عُشر - من تجارتها المشتركة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. في حين أن القيمة الإجمالية للتجارة كانت متواضعة في هذا الوقت، إلا أنها تتزايد باستمرار كل عام تقريبًا منذ ذلك الحين.بحلول عام 2011، تجاوزت الصين الولايات المتحدة لأول مرة في قيمة التجارة الثنائية مع المملكة العربية السعودية. ثم بحلول عام 2018، تجاوزت التجارة بين الصين والمملكة العربية السعودية تجارة الدولة الشرق أوسطية مع الاتحاد الأوروبي بأكمله.واليوم، نشهد أن الصين برزت كشريك تجاري أكبر مع المملكة العربية السعودية من بقية دول الغرب مجتمعة.الشريك المثالي؟إن مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية أمر منطقي بالنظر إلى نموها الاقتصادي والتركيز عليها أخيرا.الصين هي أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، وهي تشتري من المملكة العربية السعودية أكثر من أي مكان آخر. ما يقرب من نصف التجارة الثنائية البالغة 87.3 مليار دولار بين البلدين في عام 2021، كانت من واردات الصين من النفط الخام. يمثل هذا 77% من إجمالي واردات الصين من المملكة العربية السعودية، والتي تضمنت أيضًا سلعًا مثل البلاستيك - وهو منتج بترولي.في غضون ذلك، استوردت المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 30 مليار دولار من السلع، بما في ذلك المعدات التكنولوجية والهواتف وأجهزة الإضاءة.وأعد لكم فريق عمل "سبوتنيك" رسمًا معلوماتيًا يوضح كيف أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي للمملكة العربية السعودية عبر التاريخ.

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