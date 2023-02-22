https://sputnikarabic.ae/20230222/تصويت-هل-يمكن-التنبؤ-بحدوث-الزلازل؟-1073883339.html
تصويت... هل يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل؟
تصويت... هل يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل؟
تسببت الهزات الزلزالية المتتابعة التي شهدتها منطقة حوض المتوسط، بحدوث زلزال آخر، لكنه لم يكن في باطن الأرض، بل على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T15:06+0000
2023-02-22T15:06+0000
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العالم العربي
استطلاعات الرأي
زلزال
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وتسببت التنبؤات المتتالية وتداول المنشورات المرتبطة بالزلازل بشكل واسع من قبل غير المخصصين بحدوث حالة خوف وقلق بين المواطنين، خصوصا بسبب المنشورات الزائفة التي تنبأت بحدوث الزلازل، التي تخفي خلفها أهداف أخرى على رأسها "حصد اللايكات والمتابعين".وانقسم الشارع في عدد من الدول العربية، مثل سوريا ولبنان، ما بين مؤيد لفكرة التنبؤ بحدوث الزلزال من خلال تنبؤات العلماء والباحثين المبنية على الدراسات، وبين فئة أخرى دعت إلى عدم الإكثار من هذه التنبؤات بسبب تبعاتها على الحالة النفسية للمواطنين.وعلى الرغم من هذه المناشدات، إلا أن بعض العلماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بالفترة الزمنية التي يمكن فيها أن تحدث الزلازل وذلك بالاعتماد على حركة الصفائح التكتونية وعدد من النظريات المرتبطة بها وبجغرافية الأرض.ويطالب آخرون بضرورة أخذ الحذر والحيطة من خلال اتباع بعض التعليمات المنزلية التي قد تقي أفراد الأسرة خلال الزلزال.اقرأ أيضا: "مثلث النجاة" من الزلازل موجود في كل منزل... صور وفيديو
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, استطلاعات الرأي, زلزال, опросы
العالم العربي, استطلاعات الرأي, زلزال, опросы
تصويت... هل يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل؟
15:06 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 15:33 GMT 22.02.2023) تابعنا عبر
تسببت الهزات الزلزالية المتتابعة التي شهدتها منطقة حوض المتوسط، بحدوث زلزال آخر، لكنه لم يكن في باطن الأرض، بل على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وتسببت التنبؤات المتتالية وتداول المنشورات المرتبطة بالزلازل بشكل واسع من قبل غير المخصصين بحدوث حالة خوف وقلق بين المواطنين، خصوصا بسبب المنشورات الزائفة التي تنبأت بحدوث الزلازل، التي تخفي خلفها أهداف أخرى على رأسها "حصد اللايكات والمتابعين".
وانقسم الشارع في عدد من الدول العربية، مثل سوريا ولبنان، ما بين مؤيد لفكرة التنبؤ بحدوث الزلزال من خلال تنبؤات العلماء والباحثين المبنية على الدراسات، وبين فئة أخرى دعت إلى عدم الإكثار من هذه التنبؤات بسبب تبعاتها على الحالة النفسية للمواطنين.
وعلى الرغم من هذه المناشدات، إلا أن بعض العلماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بالفترة الزمنية التي يمكن فيها أن تحدث الزلازل وذلك بالاعتماد على حركة الصفائح التكتونية وعدد من النظريات المرتبطة بها وبجغرافية الأرض.
ويطالب آخرون بضرورة أخذ الحذر والحيطة من خلال اتباع بعض التعليمات المنزلية التي قد تقي أفراد الأسرة خلال الزلزال.