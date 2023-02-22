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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230222/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073736687.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T15:25+0000
2023-02-22T15:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

15:25 GMT 22.02.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
15:25 GMT 22.02.2023
حاكم كورسك يعلن عن قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمناطق الحدودية
أعلن حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت، قيام القوات المسلحة الأوكرانية بقصف للمناطق الحدودية في المنطقة.
وقال ستاروفويت في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم الأربعاء "تم تسجيل حوالي 16 قذيفة في منطقة سودجانسكي بالقرب من قريتي جيفو وجورنال. لم تقع إصابات أو أضرار".
كما أشار إلى أنه تم وقوع ما لا يقل عن ثماني قذائف في أرض مصنع للسكر في قرية تيتكينو بمنطقة غلوشكوفسكي، بينما لم يصب أحد، مشيرا إلى أن تضرر المباني الصناعية.
20:42 GMT 21.02.2023
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تنفي وجود نقص في الذخيرة لدى الوحدات القتالية المتطوعة في أرتيوموفسك
أمس, 20:40 GMT
19:53 GMT 21.02.2023
القوات المسلحة الروسية تقدمت بدعم من طائرات هجومية 2.5 كم في أرتيوموفسك خلال يومين
أعلنت وزراة لالدفاع الروسية أن الوحدات الهجومية بدعم ناري كامل من المدفعية والعربات المدرعة والأسلحة النارية الأخرى التابعة لمجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية تقدمت في منطقة أرتيوموفسك بأكثر من 2.5 كيلومتر في غضون يومين.
وقالت الدفاع في بيان اليوم الثلاثاء "خلال اليومين الماضيين فقط، بلغ التقدم الإجمالي، إلى المواقع الدفاعية المعدة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة الوحدات الهجومية في منطقة مدينة أرتيوموفسك أكثر من كيلومترين ونصف. لم تكن العمليات القتالية الناجحة لتتحقق لولا الدعم الناري الكامل للهجوم بالمدفعية والعربات المدرعة والأسلحة النارية الأخرى لمجموعة "الجنوب".
يشار إلى أن قيادة مجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار عملية عسكرية خاصة تولي اهتماما خاصا ودائما وأولوية لتزويد المتطوعين والعسكريين للوحدات الهجومية بكل ما يلزم.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "بالرغم من الظروف الجوية الصعبة في منطقة مدينة أرتيوموفسك، فقد تم خلال الأيام القليلة الماضية تنفيذ 18 طلعة جوية من الطائرات الهجومية لدعم الهجوم".
20:04 GMT 20.02.2023
مركبة برادلي القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
البنتاغون يعلن تزويد أوكرانيا بذخيرة "هيمارس" و4 عربات "برادلي"
20 فبراير, 16:20 GMT
18:06 GMT 20.02.2023
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ الروسية بأن واجبات موظفي وزارة حالات الطوارئ يتم تنظيمها على مدار الساعة لضمان سلامة المحطة من الحرائق.
13:06 GMT 20.02.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
بايدن: الولايات المتحدة وحلفاؤها تعهدوا بتقديم نحو 700 دبابة وآلاف المركبات المدرعة
20 فبراير, 12:12 GMT
13:05 GMT 20.02.2023
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
بلينكن: تزويد تركيا بطائرات جديدة مصلحة وطنية وأمنية لأمريكا
20 فبراير, 12:43 GMT
13:05 GMT 20.02.2023
إعلام: واشنطن تواصلت مع موسكو قبل زيارة بايدن إلى كييف لتجنب أي حسابات خاطئة
قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تواصلت مع روسيا، قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المفاجئة إلى كييف اليوم، لتجنب أي حسابات خاطئة قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين البلدين.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن المسؤول بالبيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تواصلت مع روسيا قبل وقت قصير من زيارة الرئيس جو بايدن إلى كييف، لتجنب أي حسابات خاطئة قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القوتين النوويتين".
11:51 GMT 20.02.2023
وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مطار بن غوريون في إسرائيل في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط، اليوم الأربعاء 13 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن يصل إلى كييف ويعلن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد... صور وفيديو
20 فبراير, 10:03 GMT
11:51 GMT 20.02.2023
جنود جمهورنية لوغانسك الشعبية يقومون بتمويه دبابة في حزام غابة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
فرنسا ترسل مدرعات قديمة إلى أوكرانيا
20 فبراير, 10:57 GMT
11:51 GMT 20.02.2023
سو - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر باراسكوفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
20 فبراير, 11:28 GMT
11:50 GMT 20.02.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن: أيام صعبة تنتظر أوكرانيا
20 فبراير, 11:44 GMT
11:50 GMT 20.02.2023
برلماني روسي: زيارة بايدن إلى كييف لن تؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة
أعلن عضو مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم، سيرغي تسيكوف، اليوم الاثنين، أن زيارة بايدن إلى كييف لن يكون لها نتائج في السياسة ولن تؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة.

وقال تسيكوف لوكالة سبوتنيك: "زيارة بايدن لن يكون لها عواقب سياسية ولن تؤثر على مسار العملية الخاصة الروسية. الغرب ببساطة يعطي بعض الأمل للقيادة الأوكرانية حتى يستمر الصراع المسلح".
11:50 GMT 20.02.2023
بايدن: واشنطن ستقدم دعمًا بمليارات الدولارات لميزانية كييف
11:49 GMT 20.02.2023
زيلينسكي يصف محادثاته مع بايدن اليوم بأنها مهمة ومفيدة للغاية
وصف فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى كييف، بأنها مهمة ومفيدة للغاية.

وقال زيلينسكي، خلال اللقاء: "شكراً جزيلاً لك سيادة الرئيس. هذه لحظة مهمة لدعم أوكرانيا".. وأن "محادثاتنا اليوم كانت مثمرة ومهمة للغاية".
11:49 GMT 20.02.2023
وزارة الدفاع الروسية:
- القضاء على 60 عسكريًا وتدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه خلال يوم واحد
- مقتل نحو 100 عسكري أوكراني وتدمير مدفع هاوتزر طراز دي-30 ورادار مضاد للبطاريات أي إن / تي بي كيو -37 أمريكي الصنع على محور كراسني ليمان- السيطرة على قرية باراسكوفيفكا بالكامل على محور دونيتسك والقضاء على أكثر من 115 عسكريًا وتدمير3 مركبات مدرعة ومعدات أخرى خلال يوم واحد
- مقتل نحو 50 عسكرياً أوكرانيًا وتدمير دبابة وثلاث آليات على محور كوبيانسك خلال اليوم الماضي
09:58 GMT 20.02.2023
09:58 GMT 20.02.2023
الاستخبارات الروسية: القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا
09:57 GMT 20.02.2023
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: توريد الدبابات الغربية إلى أوكرانيا قد يستغرق شهورا
20 فبراير, 08:15 GMT
09:57 GMT 20.02.2023
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
زيلينسكي: إرسال الصين أسلحة إلى روسيا قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
20 فبراير, 08:25 GMT
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