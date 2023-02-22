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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230222/جنرال-أمريكي-يحذر-الغرب-من-زيادة-التصعيد-ضد-روسيا--1073877914.html
جنرال أمريكي يحذر الغرب من زيادة التصعيد ضد روسيا
جنرال أمريكي يحذر الغرب من زيادة التصعيد ضد روسيا
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، أن زيادة توريد أسلحة الناتو لأوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى حقيقة أن بولندا... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T13:37+0000
2023-02-22T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماكغريغور عبر قناة Judging Freedom على "يوتيوب": "إذا استخدمنا أراضي بولندا لإطلاق صواريخ أو أغراض عسكرية أخرى، فإن وارسو ستصبح حتما مشاركا في مسرح العمليات. وهذا ينطبق أيضا على دول البلطيق وفنلندا".وتابع ماكغريغور: "إذا كان احتمال أن يسمح الفنلنديون باستخدام أراضيهم كنقطة انطلاق لضربات ضد الجيش الروسي ضئيلا للغاية، فإن في وارسو لديهم وجهات نظر مختلفة".وقال ماكغريغور: "بولندا دفعت الناتو مرارا وتكرارا إلى المواجهة مع روسيا، لذلك لا أستبعد تدخل الناتو المباشر في النزاع".وأضاف ماكغريغور: "إذا حاول أولئك الذين يريدون دعم نظام كييف التدخل في العملية العسكرية الخاصة ودخلت قواتهم إلى أراضي غربي أوكرانيا، فستتلقى روسيا أسبابًا قانونية لضربة انتقامية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230222/إعلام-أمريكي-ينتقد-دعم-بايدن-لزيلينسكي-الفاسد-في-ظل-انهيار-البلاد-1073877730.html
https://sputnikarabic.ae/20230222/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جنرال أمريكي يحذر الغرب من زيادة التصعيد ضد روسيا

13:37 GMT 22.02.2023
© Sputnik . Илья Питалевالقوات الروسية في ماريوبول
القوات الروسية في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Илья Питалев
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، أن زيادة توريد أسلحة الناتو لأوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى حقيقة أن بولندا وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ستصبح أطرافًا مباشرة في الصراع.
وقال ماكغريغور عبر قناة Judging Freedom على "يوتيوب": "إذا استخدمنا أراضي بولندا لإطلاق صواريخ أو أغراض عسكرية أخرى، فإن وارسو ستصبح حتما مشاركا في مسرح العمليات. وهذا ينطبق أيضا على دول البلطيق وفنلندا".
وتابع ماكغريغور: "إذا كان احتمال أن يسمح الفنلنديون باستخدام أراضيهم كنقطة انطلاق لضربات ضد الجيش الروسي ضئيلا للغاية، فإن في وارسو لديهم وجهات نظر مختلفة".
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
إعلام أمريكي ينتقد دعم بايدن "لزيلينسكي الفاسد" في ظل انهيار البلاد
13:28 GMT
وقال ماكغريغور: "بولندا دفعت الناتو مرارا وتكرارا إلى المواجهة مع روسيا، لذلك لا أستبعد تدخل الناتو المباشر في النزاع".
وأضاف ماكغريغور: "إذا حاول أولئك الذين يريدون دعم نظام كييف التدخل في العملية العسكرية الخاصة ودخلت قواتهم إلى أراضي غربي أوكرانيا، فستتلقى روسيا أسبابًا قانونية لضربة انتقامية".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
14:35 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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