https://sputnikarabic.ae/20230222/جهود-الإغاثة-في-سوريا-بين-مساعدة-الجيران-في-لبنان-والتقارب-العربي-مع-دمشق-1073881914.html

جهود الإغاثة في سوريا بين مساعدة الجيران في لبنان والتقارب العربي مع دمشق

جهود الإغاثة في سوريا بين مساعدة الجيران في لبنان والتقارب العربي مع دمشق

بدأت عودة مظاهر الحياة في سوريا، شيئا فشيئا، في المناطق التي ضربها الزلزال غربي البلاد، في السادس من فبراير الجاري. 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T14:38+0000

2023-02-22T14:38+0000

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جهود الإغاثة في سوريا بين مساعدة الجيران في لبنان والتقارب العربي مع دمشق جهود الإغاثة في سوريا بين مساعدة الجيران في لبنان والتقارب العربي مع دمشق

ويستمر توزيع المساعدات في المناطق المنكوبة على المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى نتيجة الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص في سوريا وتركيا كما شرد الملايين بعيدا عن منازلهم التي دمرت بسبب الزلزال .وكان لبنان أول الدول التي أرسلت فرقا للإنقاذ من الدفاع المدني اللبناني لتقديم المساعدة ومحاولة إنقاذ الناجين في الجارة سوريا.وأوضح الصالحي أن الفريق متخصص في إزالة الردم والحطام لإخراج الأشخاص وهي طرق دقيقة وتستلزم وقتا منعا لتفاقم الكارثة، والفريق لديه خبرة كبيرة وكذلك زادت خلال فترة عمله بتداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت وطبق ذلك كله بسوريا.الكارثة الإنسانية خلفت آلاف القتلى والجرحى وأطلقت نداء عالميًا، بضرورة مد يد العون إلى سوريا وتركيا، لمواجهة تداعيات زلزال 6 فبراير/شباط. وكان لهذه الكارثة وقع خاص على سوريا التي عُزلت عربيًا بعد أحداث 2011 وما تلاها، مما أعطى دفعة قوية للجهود التي تنادي بعودة دمشق لأسرتها العربية.وأوضح أن فرق الإنقاذ السورية المحلية كانت تحتاج إلى الآليات والأدوات اللازمة لعمليات الإنقاذ، ولكن تكامل العمل الحكومي مع الخاص وكذلك المؤسسات والأفراد وهبة المجتمع السوري أدت إلى القيام بدور معقول في عمليات الإنقاذ والإغاثة.وذكر أنه كان من الضروري التعامل مع شطري الكارثة في سوريا وتركيا بنفس الوتيرة وبشكل معقول، لذلك كانت لقطة "التسييس" موجعة للسوريين.واعتبر عضو مجلس الشعب السوري، أن سوريا أدارت بجهودها الذاتية وتعاون أصدقائها وأشقائها بقدر كبير التعامل مع الزلزال، ولكن تبقى المرحلة الأهم وهي الإيواء وإعادة الإعمار وآثار الزلزال الارتدادية.للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك.

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